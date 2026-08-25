¿Qué nos pasa cuando vemos un eclipse? La charla que llega a Esquel

El Complejo Plaza del Cielo llevará adelante una nueva edición de su Ciclo de Charlas 2026, un espacio de divulgación dedicado al estudio sistemático del cielo y la astronomía.

En esta oportunidad, la propuesta se titula “Qué nos pasa cuando vemos un eclipse” y estará a cargo de Néstor Camino. El encuentro se realizará este miércoles 26 de agosto, a las 21:00 horas, en el Centro Cultural Esquel Melipal.

La actividad tendrá entrada libre y gratuita y propone un espacio de intercambio para que las personas asistentes puedan conversar, realizar preguntas y debatir sobre distintos aspectos vinculados con la astronomía.

Desde la organización indicaron que la charla tendrá una duración aproximada de una hora y media y solicitaron puntualidad a quienes participen.

R.G