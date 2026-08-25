°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 25 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
25 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

¿Qué nos pasa cuando vemos un eclipse? La charla que llega a Esquel

El encuentro estará a cargo de Néstor Camino y se realizará este miércoles 26 de agosto a las 21:00 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, con entrada libre y gratuita.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Complejo Plaza del Cielo llevará adelante una nueva edición de su Ciclo de Charlas 2026, un espacio de divulgación dedicado al estudio sistemático del cielo y la astronomía.

 

En esta oportunidad, la propuesta se titula “Qué nos pasa cuando vemos un eclipse” y estará a cargo de Néstor Camino. El encuentro se realizará este miércoles 26 de agosto, a las 21:00 horas, en el Centro Cultural Esquel Melipal.

 

 

 

La actividad tendrá entrada libre y gratuita y propone un espacio de intercambio para que las personas asistentes puedan conversar, realizar preguntas y debatir sobre distintos aspectos vinculados con la astronomía.

 

Desde la organización indicaron que la charla tendrá una duración aproximada de una hora y media y solicitaron puntualidad a quienes participen.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Chubut: entregó una mochila a la Policía y descubrieron qué había dentro
2
 Fechas confirmadas para el cobro de salarios a estatales y jubilados chubutenses
3
 Mató a su hijo de 8 años, dejó una carta y luego se quitó la vida
4
 Esquel: anuncian para el miércoles un corte de luz y estos son los sectores que se verán afectados
5
 El Horcón: No podemos acostumbrarnos a convivir con la droga
1
 Torres: “Después de 40 años de espera, estas familias finalmente pueden decir que la casa es suya”
2
 “La Pelu”: peluquería, barbería y nuevas propuestas en pleno centro de Esquel
3
 Plan Galina: Provincia pavimenta la avenida Oris de Roa y suma más de 20 cuadras en Trelew
4
 ¿Qué nos pasa cuando vemos un eclipse? La charla que llega a Esquel
5
 Convocan a un taller sobre Inversiones Turísticas presencial en Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -