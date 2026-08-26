Docentes universitarios anunciaron un paro de 48 horas para este jueves y viernes en todo el país

Los docentes universitarios realizarán este jueves y viernes un paro de 48 horas en todo el país, en el marco del conflicto que atraviesa al sistema de educación superior por la situación salarial y presupuestaria.

La medida de fuerza se llevará adelante los días 27 y 28 de agosto y alcanzará a las universidades nacionales. En Esquel, la comunidad universitaria también se encuentra alcanzada por la jornada de protesta.

El reclamo contempla distintos aspectos vinculados al funcionamiento de las instituciones y las condiciones laborales de la docencia universitaria. Entre ellos se encuentran la recomposición salarial, el financiamiento de las universidades nacionales y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El reclamo salarial

Uno de los principales puntos de la protesta está relacionado con la evolución de los salarios docentes frente a la inflación. Desde el sector universitario señalan que los ingresos perdieron poder adquisitivo y plantean la necesidad de avanzar en una actualización.

También se advierte sobre las dificultades que atraviesan especialmente los cargos de menor dedicación, mientras que desde las universidades remarcan la importancia de sostener los equipos docentes e investigadores.

El financiamiento universitario

El conflicto también está vinculado con los recursos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales. El reclamo apunta a garantizar partidas para sostener las actividades académicas, las becas estudiantiles y el desarrollo de las distintas instituciones.

En paralelo, continúa la discusión en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso Nacional y cuya implementación es reclamada desde el ámbito universitario.

La medida de este jueves y viernes se suma a las acciones desarrolladas durante los últimos meses y mantiene abierto el conflicto entre la comunidad universitaria y el Gobierno nacional.

De no registrarse avances en los reclamos planteados, durante las próximas semanas podrían definirse nuevas acciones.

A.M.D