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26 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El Registro Civil Móvil llega a El Hoyo para realizar trámites de DNI y pasaporte

La propuesta busca acercar un servicio que muchas veces requiere organizar un viaje a otra localidad. Mirá qué se podrá gestionar y cuándo.
Por Redacción Red43

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El Registro Civil Móvil en El Hoyo estará disponible este sábado 29 de agosto para quienes necesiten realizar trámites vinculados con el DNI o el pasaporte.

 

La jornada se desarrollará de 10 a 17 horas en la Delegación del Ministerio de Gobierno, ubicada en Islas Malvinas 518, local N° 8.

 

Cuándo y dónde estará el Registro Civil Móvil

El operativo tendrá lugar durante toda la jornada del sábado y permitirá acercar los trámites de documentación a quienes necesiten gestionar o actualizar sus documentos.

 

 

Los datos de la jornada son:

 

  • Día: sábado 29 de agosto.
  • Horario: de 10 a 17 horas.
  • Lugar: Islas Malvinas 518, local N° 8.
  • Dependencia: Delegación del Ministerio de Gobierno.
  • Trámites: DNI y pasaporte.

La propuesta apunta a facilitar el acceso a los trámites del Registro Civil sin necesidad de trasladarse a otra localidad.

 

Para quienes tengan previsto realizar alguna gestión, se recomienda tener en cuenta el horario establecido y acercarse durante la jornada.

 

 

O.P.

 

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