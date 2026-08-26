El Registro Civil Móvil llega a El Hoyo para realizar trámites de DNI y pasaporte

El Registro Civil Móvil en El Hoyo estará disponible este sábado 29 de agosto para quienes necesiten realizar trámites vinculados con el DNI o el pasaporte.
La jornada se desarrollará de 10 a 17 horas en la Delegación del Ministerio de Gobierno, ubicada en Islas Malvinas 518, local N° 8.
Cuándo y dónde estará el Registro Civil Móvil
El operativo tendrá lugar durante toda la jornada del sábado y permitirá acercar los trámites de documentación a quienes necesiten gestionar o actualizar sus documentos.
Los datos de la jornada son:
- Día: sábado 29 de agosto.
- Horario: de 10 a 17 horas.
- Lugar: Islas Malvinas 518, local N° 8.
- Dependencia: Delegación del Ministerio de Gobierno.
- Trámites: DNI y pasaporte.
La propuesta apunta a facilitar el acceso a los trámites del Registro Civil sin necesidad de trasladarse a otra localidad.
Para quienes tengan previsto realizar alguna gestión, se recomienda tener en cuenta el horario establecido y acercarse durante la jornada.
O.P.