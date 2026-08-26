Proyecto Malbec Centro: concluyó el plazo de participación ciudadana para buscar uranio

La Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable de Chubut formalizó la conclusión de la instancia de Consulta Pública en el marco del expediente Nº 1062/2025-SAyCDS, correspondiente al Informe de Impacto Ambiental del proyecto minero denominado Malbec Centro, presentado por la firma Powerhaus S.A.U.

La iniciativa apunta a la búsqueda de uranio y se ubica geográficamente en el departamento Escalante, a una distancia estimada de entre 80 y 100 kilómetros de Comodoro Rivadavia. El plan técnico presentado por la compañía contempla la realización de hasta 225 perforaciones y unos 5.000 metros de sondeos distribuidos en el área de interés para relevar la presencia del recurso.

El procedimiento administrativo se rigió bajo la Ley XI Nº 35 y sus decretos reglamentarios Nº 185/09 y Nº 1003/16, estableciendo un plazo de diez días corridos —que comenzó el pasado 7 de agosto— para que la ciudadanía y los sectores interesados pudieran presentar observaciones y aportes sobre la documentación.

Durante dicho período, el Informe de Impacto Ambiental estuvo a disposición en la sede de la Secretaría de Ambiente en Rawson, en la delegación de la Comarca Senguer San Jorge en Comodoro Rivadavia y en el sitio web oficial del organismo provincial, pudiendo recibirse las presentaciones de manera presencial, por correo postal o a través de la dirección electrónica oficial de participación ciudadana.

Con el plazo ya cumplido y las observaciones recopiladas, el futuro del emprendimiento minero queda supeditado a la evaluación técnica definitiva de los antecedentes y a la definición de las autorizaciones ambientales por parte del Gobierno provincial.

EBW