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Por Redacción Red43

Tres libros para leer a Julio Cortázar en su cumpleaños

Nacido un 26 de agosto de 1914, una referencia para los cuentos no solo argentinos sino a nivel mundial.
Por Redacción Red43

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El 26 de agosto de 1914 nacía en Bruselas, Bélgica, Julio Cortázar, el escritor argentino que revolucionó la narrativa en español con una literatura capaz de combinar lo cotidiano con lo fantástico, el humor con el cuestionamiento existencial y las estructuras tradicionales con formas experimentales.

 

A más de un siglo de su nacimiento, su obra mantiene una enorme vigencia y continúa sumando lectores.

 

Para quienes quieren acercarse por primera vez a su literatura o descubrir nuevos títulos, tres obras recomendadas:

 


1. Rayuela

 


Publicada en 1963, Rayuela es probablemente la obra más emblemática de Cortázar y una de las novelas fundamentales de la literatura latinoamericana.

 

La historia sigue a Horacio Oliveira y La Maga, junto con los integrantes del Club de la Serpiente, entre París y Buenos Aires. Su estructura rompe con la narración tradicional y propone diferentes maneras de recorrer los capítulos.

 

Más que una novela para leer de principio a fin, Rayuela plantea un juego con el lector y lo convierte en parte de la construcción de la historia.

 

2. Historias de cronopios y de famas

 


Para quienes buscan una primera aproximación al humor y al universo fantástico de Cortázar, Historias de cronopios y de famas es una de sus mejores puertas de entrada.

 

El libro reúne relatos breves, instrucciones absurdas, personajes imaginarios y situaciones que transforman la lógica cotidiana. Los cronopios, los famas y las esperanzas forman parte de un mundo en el que Cortázar utiliza el humor para cuestionar las convenciones de la vida diaria.

 

3. Bestiario
Bestiario, publicado en 1951, fue el primer libro de cuentos de Cortázar y contiene algunos de sus relatos más reconocidos.

 

Entre ellos aparecen “Casa tomada”, “Carta a una señorita en París”, “Lejana”, “Ómnibus”, “Cefalea”, “Circe”, “Las puertas del cielo” y “Bestiario”.

 

En estos cuentos, el escritor convierte escenarios cotidianos en espacios inquietantes y ambiguos, donde lo extraordinario irrumpe sin necesidad de explicaciones.

 

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