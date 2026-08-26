¿Cuánto cobrarán las empleadas domésticas por hora y por mes desde septiembre?

El salario del personal de casas particulares tendrá una nueva actualización en septiembre. El incremento será del 1,8% y modificará los valores mínimos que corresponden a las distintas categorías.

La suba forma parte del esquema de aumentos establecido para el sector, que también contempla actualizaciones durante los meses siguientes. A los valores básicos se deben sumar, cuando corresponda, los adicionales por antigüedad y zona desfavorable.

Cuánto cobrarán en septiembre

Para el personal que realiza tareas generales, principalmente vinculadas a la limpieza, el valor será de $3.871,87 por hora con retiro y $4.144,32 sin retiro.

En la modalidad mensual, los salarios mínimos quedarán en $475.001,19 para quienes trabajan con retiro y $523.998,96 para quienes lo hacen sin retiro.

En el caso de los supervisores, la hora tendrá un valor de $4.603 con retiro y $5.007,81 sin retiro. Los salarios mensuales serán de $574.213,77 y $635.342,02, respectivamente.

Para quienes realizan tareas específicas, el valor por hora será de $4.379,51 con retiro y $4.767,28 sin retiro.

Los caseros tendrán un valor mínimo de $4.144,32 por hora, mientras que el personal dedicado al cuidado de personas cobrará $4.144,32 con retiro y $4.599,99 sin retiro.

Otros conceptos que deben sumarse

Además de la actualización salarial, existen otros conceptos que deben contemplarse al momento de calcular la remuneración.

Uno de ellos es la incorporación progresiva al salario básico de la suma no remunerativa abonada en agosto. En septiembre se incorporará el 25% de ese monto, en octubre otro 50% y el 25% restante en noviembre.

También corresponde un adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado, calculado desde septiembre de 2020.

En caso de que una trabajadora realice tareas correspondientes a más de una categoría, debe percibir el salario correspondiente a la categoría mejor remunerada.

La modalidad de pago también depende de la cantidad de horas trabajadas para un mismo empleador. Cuando la jornada alcanza las 24 horas semanales o más, corresponde el esquema mensual. Si es inferior a ese límite, la remuneración se calcula según el valor establecido por hora.

De esta manera, los nuevos valores de septiembre funcionarán como referencia para la liquidación de los salarios del personal de casas particulares durante el próximo mes.

A.M.D