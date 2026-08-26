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26 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Uranio en Chubut: Concluyó el plazo de participación ciudadana del proyecto Malbec Centro

Finalizó el plazo de la consulta pública para evaluar los antecedentes ambientales del proyecto de prospección de uranio Malbec Centro en el departamento Escalante.
Por Redacción Red43

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La Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable de Chubut formalizó la conclusión de la instancia de Consulta Pública en el marco del expediente Nº 1062/2025-SAyCDS, correspondiente al Informe de Impacto Ambiental del proyecto minero denominado Malbec Centro, presentado por la firma Powerhaus S.A.U.

 

La iniciativa apunta a la búsqueda de uranio y se ubica geográficamente en el departamento Escalante, a una distancia estimada de entre 80 y 100 kilómetros de Comodoro Rivadavia. El plan técnico presentado por la compañía contempla la realización de hasta 225 perforaciones y unos 5.000 metros de sondeos distribuidos en el área de interés para relevar la presencia del recurso.

 

El procedimiento administrativo se rigió bajo la Ley XI Nº 35 y sus decretos reglamentarios Nº 185/09 y Nº 1003/16, estableciendo un plazo de diez días corridos —que comenzó el pasado 7 de agosto— para que la ciudadanía y los sectores interesados pudieran presentar observaciones y aportes sobre la documentación.

 

Durante dicho período, el Informe de Impacto Ambiental estuvo a disposición en la sede de la Secretaría de Ambiente en Rawson, en la delegación de la Comarca Senguer San Jorge en Comodoro Rivadavia y en el sitio web oficial del organismo provincial, pudiendo recibirse las presentaciones de manera presencial, por correo postal o a través de la dirección electrónica oficial de participación ciudadana.

 

Con el plazo ya cumplido y las observaciones recopiladas, el futuro del emprendimiento minero queda supeditado a la evaluación técnica definitiva de los antecedentes y a la definición de las autorizaciones ambientales por parte del Gobierno provincial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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