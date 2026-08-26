Chubut fortalece las acciones de promoción turística con una nueva gira de comercialización

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, lleva adelante una gira de comercialización destinada a fortalecer la promoción y comercialización de la oferta turística local en los principales mercados del país.

El sector turístico privado de Chubut está representado por 19 prestadores que participan de una agenda de encuentros comerciales y presentaciones de la oferta turística provincial. La “Gira de Comercialización Chubut Turismo 2026” comenzó el 24 de agosto, contemplando actividades en las ciudades de La Plata, Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

Durante las cuatro jornadas, la comitiva presenta la diversidad de destinos y experiencias que ofrece Chubut, generando nuevos vínculos con operadores y agencias de viajes y fortaleciendo oportunidades de comercialización para los prestadores turísticos de la provincia.

Oferta turística diversa

El ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Diego Lapenna, señaló que “para nosotros, como Gobierno Provincial resulta fundamental generar y acompañar estos espacios porque permiten que el sector privado pueda mostrar sus productos en distintos mercados y, de esta manera, posicionar y fortalecer la oferta turística de Chubut”.

Asimismo, Lapenna destacó la diversidad de propuestas que la provincia tiene para ofrecer en los distintos mercados: “Estos encuentros nos permiten presentar la amplia variedad de experiencias vinculadas a nuestros principales destinos y productos turísticos, desde propuestas de naturaleza y aventura hasta alojamiento, turismo activo, gastronomía y alternativas relacionadas con nuestra identidad y cultura. Es una oportunidad para seguir mostrando todo lo que Chubut tiene para ofrecer y acercar nuestra oferta a nuevos visitantes”.

Los prestadores que forman parte de la gira son Sussanich Turismo, Arnez Travel, Huinca Travel, Meraki Sur, Limits Adventure, Tulipanes Patagonia, Plas y Coed, Tulipanes de Tir Halen, Criollos Turismo, Calew Travel, Las Bayas Home Suites, Casa Yagüe, Sentir Patagonia Travel, Parry Smart Hotel, Flamenco Tour, Nawal Glamping, Don Edmundo Trevelin, Seaside Trails Experiences, Kai Sup Patagonia, Aguada Hotel y Tehuelche Hotel.

R.G