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26 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Sánchez Albornoz: "Nosotros también queremos que haya un Parque Industrial"

La concejal de Unión por la Patria cuestionó la demora en la presentación de propuestas y pidió debatir qué empresas se instalarán, cómo se entregarán las tierras y qué empleo generarán.
Por Redacción Red43

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La discusión por el futuro Parque Industrial de Esquel continúa a la espera de la presentación formal de los proyectos de las empresas interesadas. La concejal de Unión por la Patria, Silvana Sánchez Albornoz, señaló que desde marzo aguardan el ingreso de los expedientes y planteó la necesidad de debatir el perfil que tendrá el predio.

 

“Los estamos esperando nosotros también, la verdad es que es un tema que a mí me interesa mucho poder debatir y abrirlo participativamente a la comunidad porque nosotros también queremos que haya un Parque Industrial”, afirmó.

 

Sánchez Albornoz recordó que la convocatoria debía realizarse de acuerdo con lo establecido en la ordenanza y señaló que fue publicada nuevamente en marzo. “Desde marzo estamos esperando los distintos postulantes para acceder al Parque Industrial”, sostuvo.

 

Uno de los aspectos que planteó la concejal está relacionado con el tipo de empresas que podrían instalarse. Según explicó, las propuestas conocidas a fines del año pasado y comienzos de 2026 correspondían en su mayoría a pymes y empresas de logística.

 

“No es un parque industrial porque lo que se pretende ahí instalar no son industrias sino empresas logísticas y de descarga”, expresó.

 

En ese sentido, consideró necesario definir qué actividades se busca promover y qué acompañamiento debería brindar el municipio para favorecer la radicación de industrias. “Si queremos verdaderamente un parque industrial: ¿Qué necesitamos generar y gestionar como municipio?  ¿Qué acompañamiento necesitamos para que los que se radiquen ahí sean industrias?”, manifestó.

 

Otro de los puntos señalados fue el mecanismo de entrega de las tierras. La concejal recordó que su bloque había presentado un proyecto para establecer un precio promocional y sostuvo que las empresas deberían realizar algún pago por tratarse de bienes municipales.

 

“En eso sí entendemos que esos sistemas promocionales sirven para la instalación, pero que tengan que pagar algo porque en definitiva son bienes de toda la comunidad”, indicó.

 

Sánchez Albornoz afirmó que algunos empresarios con los que mantuvieron conversaciones les manifestaron que no estaban en contra de pagar. Por eso, planteó que esperan que los expedientes ingresen al Concejo Deliberante para analizar cada propuesta.

 

“Que los podamos trabajar en las comisiones con el tiempo que se merece cada uno de los proyectos y que podamos ver en cada caso qué es lo que las empresas ofrecen y en qué el estado municipal las puede ayudar para que efectivamente ese parque comience a funcionar”, sostuvo.

 

Finalmente, la concejal señaló que, además del Parque Industrial, existen otras áreas de la ciudad que requieren atención para sostener y generar empleo: “Nosotros ponemos ideas y ponemos propuestas”.

 

 

 

R.G

 

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