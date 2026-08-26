Punta y Loyola repasaron obras educativas y proyectaron nuevas intervenciones en Camarones

El ministro de Educación, José Luis Punta, recibió en su despacho a la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, para mantener un encuentro de trabajo en el que repasaron las obras que se encuentran en ejecución en la localidad y analizaron nuevos proyectos destinados a continuar fortaleciendo la infraestructura educativa.

Durante la reunión, se destacó especialmente la finalización de la obra de readecuación de la instalación de gas en el sector destinado al laboratorio de criaderos de la Escuela Secundaria Nº 721, una intervención necesaria para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad en este espacio destinado a las actividades educativas y prácticas de los estudiantes.

A esta obra se suman los trabajos que se llevaron adelante en el mismo establecimiento, entre ellos la colocación de nuevos pisos y aberturas, avanzando en la mejora y puesta en valor de distintos sectores de la institución.

Nuevos proyectos para las instituciones educativas

Durante el encuentro también se analizó el proyecto de refuncionalización y remodelación integral del Jardín de Infantes Nº 473, que contempla la generación de nuevos espacios destinados al gobierno escolar, la incorporación de una cocina y la remodelación de aulas, con el objetivo de adecuar las instalaciones a las necesidades actuales de la comunidad educativa.

Asimismo, se abordó la conexión de gas para la cocina de la Escuela Nº 16 y para las viviendas destinadas a docentes de la localidad, obras que permitirán mejorar las condiciones de funcionamiento de la institución y de habitabilidad de los espacios destinados al personal docente.



Trabajo conjunto para fortalecer la educación en Camarones

Loyola destacó especialmente el trabajo articulado que se viene desarrollando entre el Ministerio de Educación de la Provincia, el Gobierno del Chubut y la Municipalidad de Camarones, como parte de una agenda conjunta destinada a atender las necesidades de infraestructura de las instituciones educativas de la localidad.

En este sentido, la intendenta puso en valor la decisión política del gobernador Ignacio "Nacho" Torres de acompañar las obras y proyectos que necesita Camarones, y remarcó la importancia de mantener un diálogo permanente entre los distintos niveles de gobierno para transformar las necesidades de la comunidad en obras concretas.

“Cuando Provincia y Municipio trabajan juntos, podemos avanzar más rápido y dar respuestas concretas a las necesidades de nuestra comunidad. El acompañamiento del gobernador Ignacio Torres y del Ministerio de Educación es fundamental para seguir mejorando nuestras escuelas y proyectando las obras que Camarones necesita”, señaló Loyola.

La intendenta agregó que “cada obra que hacemos en nuestras instituciones educativas es una inversión en nuestros chicos, en nuestros docentes y en el futuro de Camarones. Por eso vamos a seguir trabajando y gestionando para que las necesidades de nuestra comunidad educativa estén presentes en la agenda provincial”.

El encuentro permitió avanzar en una agenda común de trabajo, dando continuidad a las obras actualmente en ejecución y proyectando nuevas intervenciones para los establecimientos educativos de la localidad.

Desde el Municipio se destacó que este proceso de trabajo conjunto entre el Gobierno del Chubut, el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Camarones permite fortalecer la infraestructura escolar y avanzar hacia espacios más seguros, adecuados y de calidad para estudiantes, docentes, directivos y toda la comunidad educativa.

R.G