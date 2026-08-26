¿Qué cambia para los contribuyentes con el proyecto de Inocencia Fiscal II?

El proyecto de Inocencia Fiscal II propone modificar las reglas con las que el Estado controla y determina el pago del Impuesto a las Ganancias. La iniciativa busca simplificar parte del sistema para los contribuyentes y, al mismo tiempo, incentivar que los ahorros que permanecen fuera del circuito formal ingresen al sistema financiero.

En términos simples, la propuesta apunta a que más personas puedan declarar sus ingresos y pagar Ganancias mediante un esquema simplificado, con cambios en la información que deben presentar, aunque ARCA conservaría herramientas para controlar determinadas situaciones.

El proyecto también busca brindar mayor seguridad jurídica a quienes decidan incorporar al sistema formal dinero que actualmente no está declarado. Según estimaciones oficiales, todavía existirían alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del sistema.

¿Qué cambia para los contribuyentes?

Uno de los principales cambios sería la ampliación del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Actualmente existen límites de ingresos y patrimonio para acceder a este mecanismo.

Con la nueva propuesta, todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrían optar por el régimen, sin esos topes.

Además, se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para acceder a los beneficios contemplados por la iniciativa.

Qué pasará con los controles de ARCA

La propuesta no elimina las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El organismo mantendría sus herramientas de control sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria. Sin embargo, se modificaría el criterio para determinar cuándo existe una “discrepancia significativa” en una declaración jurada simplificada.

De acuerdo con el proyecto, esa situación se configuraría cuando una impugnación genere un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Qué pasa con los ahorros que están fuera del sistema

Otro de los objetivos de la iniciativa es incentivar que los denominados “dólares del colchón” ingresen al circuito financiero formal.

Para quienes adhieran al régimen simplificado, el proyecto establece que las operaciones deberán realizarse a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.

La intención es facilitar la utilización de esos fondos dentro de la economía formal, al tiempo que se establecen nuevas condiciones para el esquema simplificado de Ganancias.

Beneficios para las PyMEs

Durante el tratamiento en comisión también se acordó incorporar una reducción del 25% en las multas correspondientes a determinadas infracciones formales para las pequeñas y medianas empresas.

De esta manera, el proyecto contempla cambios tanto para contribuyentes individuales como para empresas, con modificaciones en el régimen simplificado de Ganancias, los mecanismos de fiscalización y las sanciones ante determinados incumplimientos.

El proyecto de Inocencia Fiscal II será debatido este miércoles en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con su aprobación.

MA