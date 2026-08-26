¿Qué pasa si un adolescente de 14 años comete un delito? Así será el nuevo régimen en una provincia Argentina

A partir del próximo 5 de septiembre comenzará a regir en Salta el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece que los adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18 podrán ser responsabilizados penalmente por determinados delitos y atravesar un proceso judicial dentro de un sistema específico.

La implementación de este nuevo esquema fue explicada por integrantes de la Defensoría Penal Juvenil de Salta, quienes señalaron que la provincia se encuentra preparada para comenzar a aplicar la normativa.

El régimen establece un tratamiento diferenciado del sistema penal para adultos. Los casos estarán a cargo de jueces, fiscales y defensores especializados en materia penal juvenil.

Qué puede pasar si un adolescente comete un delito

La respuesta judicial no será igual para todos los casos. Las medidas dependerán de la gravedad del delito, las circunstancias en las que ocurrió y la situación particular de cada adolescente.

Entre las alternativas previstas aparecen tareas comunitarias, determinadas restricciones y mecanismos destinados a reparar el daño ocasionado.

Para los delitos considerados graves también se contempla la posibilidad de aplicar una pena de prisión. Según lo informado por la Defensoría Penal Juvenil, en estos casos la condena no podrá superar los 15 años.

El derecho a tener un abogado

Uno de los puntos centrales del nuevo régimen es el derecho a la defensa desde el comienzo del proceso.

Todo adolescente involucrado en una causa penal deberá contar con asistencia de un abogado. Si su familia no puede afrontar el costo de un defensor particular, el Estado deberá garantizarle un defensor público especializado.

De esta manera, los jóvenes contarán con representación legal durante las distintas etapas del proceso y serán atendidos dentro de un sistema específico para adolescentes.

Un sistema diferente al de los adultos

La implementación del régimen no significa que todos los adolescentes que cometan un delito recibirán una pena de prisión. La normativa establece distintas alternativas y prevé que cada situación sea analizada de acuerdo con el delito, las circunstancias y las características del adolescente.

A partir del 5 de septiembre, Salta comenzará así a aplicar este nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil para adolescentes de entre 14 y 17 años, con intervención de operadores judiciales especializados y medidas diferenciadas según cada caso.

MA