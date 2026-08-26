Provincia capacitará a empleados estatales en el abordaje de emergencias en Salud Mental

En el marco del importante trabajo preventivo que promueve el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, comenzará en el mes de septiembre un plan de capacitación en el abordaje de emergencias en Salud Mental, destinado a empleados estatales provinciales de diferentes organismos.

Será una instancia de formación obligatoria para organismos del Estado, dirigida en una primera etapa a personal de Mesa de Entrada de los Hospitales, Policía y Bomberos Voluntarios, entre otros.

En ese sentido, la propuesta tiene como objetivo capacitar a los agentes estatales que en diferentes ocasiones son el primer punto de contacto con personas que se encuentran atravesando una crisis de salud mental, y se les brindarán herramientas para el correcto abordaje e intervención.

La iniciativa, que se llevará a cabo dando cumplimiento a la Ley Provincial I N° 841, que fue impulsada por el bloque Despierta Chubut, dará inicio en septiembre en el marco del mes de la Prevención del Suicidio.

Capacitación

La instancia de formación para los trabajadores estatales será bajo la modalidad online, asincrónica y obligatoria, y se basará en la prevención, abordaje, intervención, y asistencia de emergencias en salud mental.

Los módulos serán elaborados por profesionales especialistas del sistema de salud pública chubutense, con la coordinación y colaboración del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) y Canal 7, para el armado, la grabación y edición del material.

Es importante destacar que, en una segunda etapa se ampliarán los destinatarios de la capacitación, y se promoverá la participación del personal de los municipios, clubes y de otras instituciones que trabajen a diario con adolescentes y niños.

Prevención y abordaje integral

Debido al aumento de problemáticas de salud mental a nivel nacional, que impacta también en Chubut, desde la Dirección Provincial de Salud Mental y Adicciones, a cargo de la psiquiatra Marta Rodríguez, se planificaron una serie de acciones con el fin de reforzar el trabajo preventivo y el abordaje integral.

En ese contexto, se apunta a mejorar el registro de las estadísticas sobre casos de salud mental, y se trabaja en un programa que optimice y actualice los datos existentes en diferentes organismos, que servirán para la elaboración de políticas públicas.

R.G