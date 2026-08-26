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26 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Adultos Mayores participaron de los Juegos Chubutenses en el Auditorio Municipal

Con una amplia participación de vecinos, Esquel fue sede de la primera instancia de los Juegos Chubutenses para Adultos Mayores, con competencias de danza, canto, pintura, dibujo y cuento.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Cultura y la Coordinación de Adultos Mayores, llevó adelante en el Auditorio Municipal la primera instancia de los Juegos Chubutenses para Adultos Mayores, con una amplia participación de vecinos de la ciudad.

 

Durante la jornada, los participantes demostraron su talento y creatividad en las disciplinas de Danza, Canto Solista, Pintura, Dibujo y Cuento, en una propuesta que generó un espacio de encuentro, expresión y participación.

 

La actividad contó con el acompañamiento de la subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente; el subsecretario privado de Intendencia, Enrique Castro; la directora de Cultura, Cecilia Antón; y la coordinadora de Adultos Mayores, Asucena Sambueza.

 

 

 

Los representantes de Esquel que avanzaron a la próxima instancia

 

Tras esta primera etapa, varios representantes de Esquel obtuvieron su clasificación para la próxima instancia de los Juegos Chubutenses.

 

En Danza, avanzaron Eulalia Lagos y Andrés Manquipan. En Canto Solista, clasificó Miguel Ángel Ávalos. En Pintura y Dibujo, obtuvo su lugar Alicia Fonseca, mientras que en Cuento avanzó Carlos de Leonardis.

 

La jornada también contó con la participación especial, fuera de competencia, de Mabel Noemí Estévez, conocida como “Chichita”, quien aportó humor y alegría con sus chistes cortos y animó al público durante el encuentro.

 

Desde la Municipalidad de Esquel se destacó la importancia de generar espacios que promuevan la participación activa de los adultos mayores, con propuestas culturales que permitan compartir talentos, experiencias y momentos de encuentro.

 

 

 

 

R.G

 

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