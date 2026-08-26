Horas de angustia y un final feliz: Encontraron al refugiero que había desaparecido en medio del temporal

Juan Martín Crespo, el refugiero de 28 años que era buscado desde el martes, fue encontrado durante la mañana de este miércoles en el sector de Pampa Linda, en el cerro Tronador, al suroeste de Bariloche.

Crespo, conocido en el ambiente de montaña como “El Chino”, había iniciado el ascenso junto a otro refugiero. Mientras su compañero avanzaba con esquíes, él lo hacía con raquetas de nieve. Durante el trayecto ambos se separaron y Crespo tomó un camino viejo, por lo que no llegó al refugio en el horario previsto.

Cómo comenzó la búsqueda

La situación fue advertida cuando su compañero llegó al refugio y comprobó que Crespo no había llegado. Luego regresó sobre sus propias huellas para intentar encontrarlo, pero no pudo localizarlo.

El aviso de emergencia se produjo alrededor de las 20.45 del martes. A partir de ese momento se puso en marcha un operativo en la zona de Pampa Linda. Participaron integrantes de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche (CAX), guardaparques y personal del Parque Nacional Nahuel Huapi. También se dispuso la intervención del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE).

Durante las primeras horas se utilizaron recursos para intentar detectar el recorrido del refugiero, entre ellos un dron térmico. Una de las huellas seguidas durante el rastrillaje conducía hacia el denominado Sendero de los Caballos.

La nieve complicó el operativo

La búsqueda se desarrolló bajo condiciones meteorológicas adversas, con abundante nieve en el sector y nuevas precipitaciones durante las últimas horas. La acumulación de nieve dificultaba el seguimiento de las huellas, que podían quedar rápidamente cubiertas. Además, el recorrido hacia Laguna Ilón cuenta con distintos senderos y uno de ellos había sido tomado por Crespo durante el ascenso.

Dos camionetas del Club Andino Bariloche y un vehículo de Parques Nacionales se trasladaron hacia Pampa Linda para avanzar con el rastrillaje, mientras se incorporaba personal especializado en rescate de montaña.

Crespo cuenta con experiencia en la actividad y llevaba alrededor de tres años trabajando en la montaña. Ese antecedente había llevado a considerar la posibilidad de que hubiera encontrado algún sitio donde resguardarse frente a las condiciones del tiempo.

El hallazgo llevó alivio tras horas de incertidumbre

Finalmente, Juan Martín Crespo fue localizado durante la mañana de este miércoles, poniendo fin al operativo que se había iniciado la noche anterior. La noticia fue comunicada por las instituciones que participaron de la búsqueda y llevó alivio después de varias horas de incertidumbre en torno a su paradero.

El caso también volvió a poner el foco sobre las dificultades que presentan los recorridos de montaña durante el invierno, especialmente cuando las nevadas cubren las huellas y dificultan la orientación.

Laguna Ilón cuenta con un sendero peatonal de ascenso directo y más empinado, además del Sendero de los Caballos, que demanda un recorrido más largo. En condiciones de nieve, la elección del camino y la orientación adquieren fundamental importancia.

Con el hallazgo de Crespo, el operativo de búsqueda quedó concluido y el refugiero pudo ser localizado tras pasar la noche fuera del refugio previsto.

O.P.