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26 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El Puerto de Rawson incorpora un nuevo sistema de control de acceso mediante reconocimiento facial

El nuevo dispositivo de identificación, sumado a otro de lectura de patentes, mejorará los registros de ingreso. Ambos forman parte de un importante trabajo de crecimiento y modernización portuaria.  
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Pesca, inició la implementación paulatina de un nuevo sistema de control de acceso al puerto de Rawson, mediante tecnología de reconocimiento facial, con el objetivo de fortalecer la seguridad y optimizar los mecanismos de ingreso.

 

A su vez, se instaló una cámara con lectura automática de patentes, destinada a identificar los vehículos y verificar su documentación, habilitaciones y permisos correspondientes.

 

La incorporación de estas herramientas permitirá modernizar el sistema de identificación de las personas que ingresan al Puerto de Rawson, agilizando los controles y mejorando el registro de los accesos.

 

 

 

Más seguridad

 

Al respecto, el secretario de Pesca del Chubut, Diego Brandán, indicó que “la nueva tecnología constituye un avance en materia de seguridad y gestión, al incorporar herramientas digitales que permiten contar con procesos más eficientes, ordenados y acordes a las necesidades actuales de la actividad portuaria”.

 

Además informó que “la implementación se realizará de manera progresiva, contemplando las distintas áreas y accesos del puerto, con el propósito de garantizar una adecuada adaptación al nuevo sistema”.

 

De esta manera, el Puerto de Rawson continúa avanzando en la incorporación de tecnología aplicada, fortaleciendo las condiciones de seguridad y acompañando el crecimiento y la modernización portuaria en Chubut.

 

 

 

R.G

 

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