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Por Redacción Red43

Alerta amarilla por nevadas y lluvias: cuáles son las zonas afectadas en Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una actualización por nevadas para la noche de este miércoles y madrugada del jueves, y otra por lluvias para la noche del jueves.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el alerta amarilla por nevadas que afectará durante la noche de este miércoles 26 y la madrugada del jueves 27 de agosto a distintos sectores cordilleranos de Chubut.

 

Según el organismo, el área será afectada por nevadas de variada intensidad, con acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, aunque los valores podrían ser superados de manera puntual. En las zonas más bajas no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y nieve, o solamente lluvia.

 

El alerta alcanza a la cordillera de Futaleufú, Cushamen, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer.

 

 

 

Además, el SMN emitió un alerta amarilla por lluvias para la noche del jueves 27 de agosto. En este caso, se esperan precipitaciones persistentes con acumulados de entre 30 y 50 milímetros durante el período de vigencia del alerta, pudiendo superarse esos valores de manera localizada.

 

En las zonas más elevadas tampoco se descarta la presencia de nieve.

 

Este segundo alerta comprende sectores de la cordillera de Cushamen, Futaleufú, Tehuelches y Languiñeo.

 

 

 

R.G

 

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