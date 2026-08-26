Tango sin límites de edad ni experiencia: presentan una nueva propuesta en Esquel

El Jardín Teatro Laboratorio lanzó una nueva propuesta de tango impulsada por Verónica Hidalgo y acompañada por Darío Castro, que busca acercar la danza a personas de todas las edades y niveles de experiencia.

El taller será de iniciación y estará abierto a toda la comunidad, sin límite de edad ni de experiencia. “Puede ser el primer encuentro con el tango. La idea es trabajar desde la riqueza que tiene el lenguaje del tango, que es la danza de a dos con su complejidad y su riqueza, trabajar la sensibilidad corporal”, explicó Hidalgo.

Castro destacó el enfoque de la propuesta y la posibilidad de generar un espacio de encuentro a través de la danza. “Nos interesa mucho esta propuesta de tango que impulsa a Vero, porque es una propuesta cercana a pensar una danza viva, una danza donde los cuerpos se encuentran independientemente de su edad, del género”, sostuvo.

En ese sentido, señalaron que la iniciativa también apunta a quienes alguna vez bailaron tango y dejaron de hacerlo: “Es una gran oportunidad para quienes quieran empezar a bailar tango o quienes estén bailando o estén en latencia, como ha estado el tango en mi vida, como una especie de latencia, es una gran oportunidad de reencontrarnos ahí, en el abrazo, con la música del tango”.

La actividad tendrá encuentros semanales los miércoles por la noche y sumará una práctica mensual. “Va a ser un espacio semanal, los miércoles a la noche, pero va a haber una practilonga, una práctica en milonga, un sábado al mes”, detallaron.

La propuesta también busca diferenciarse de los formatos más tradicionales de las milongas, especialmente en relación con los roles de quienes participan: “Existen varios espacios de milonga, lo que pasa es que son espacios más tradicionales, quizás, donde los roles están como muy establecidos, esta cuestión binaria del hombre saca a la mujer”.

El lanzamiento tendrá una clase abierta y gratuita este sábado 29 de agosto a las 20:00 horas en el Jardín Teatro Laboratorio, ubicado en Antártida Argentina 417. La actividad está pensada también para quienes nunca se animaron a acercarse al tango.

Desde el espacio invitaron a la comunidad a participar del primer encuentro y conocer la propuesta. “Así que, bueno, bienvenidas y bienvenidos a este Orbitar el Abrazo y estamos muy felices de que sea Vero quien impulse esta propuesta”, concluyó Castro.

R.G