11°
°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 26 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad rutasEsquelChubutVialidad
26 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Estado de rutas: precaución para ingresar a Esquel

Calzadas húmedas, lloviznas y barro en banquinas afectan los accesos entre Esquel, Leleque, Trevelin, Tecka y Gualjaina. Vialidad pide circular con precaución y aplica sal en varios sectores.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Vialidad Nacional y Administración Vial Provincial emitieron el parte de transitabilidad correspondiente a las rutas que conectan la región cordillerana. Todos los tramos principales que conectan a la ciudad de Esquel con las localidades vecinas permanecen transitables, aunque demandan circular con extrema precaución a causa de lluvias aisladas, banquinas inestables y presencia de barro en varios sectores.

 

Se debe transitar con precaución en toda la red vial producto de la acumulación de barro en las banquinas y el pavimento mojado", remarca la información oficial sobre las arterias de la comarca.

 

En el corredor que conecta El Bolsón con Esquel (Ruta Nacional 40), los automovilistas encontrarán la calzada húmeda y mojada por lloviznas, además de neblina en el ambiente y equipos de vialidad trabajando. Más cerca de la zona urbana, sobre el tramo Leleque-Esquel, la calzada se mantiene húmeda por la aplicación preventiva de riego con sal, existiendo baches aislados y barro acumulado sobre las banquinas.

 

En dirección sur, la conexión Esquel - Tecka (Ruta 40) presenta un panorama similar con calzada mojada por lluvias, baches localizados y banquinas con barro, mientras que el trayecto entre Tecka y Gobernador Costa cuenta con el despliegue de camiones distribuidores de sal para contrarrestar los efectos de heladas leves.

 

Para quienes transitan el tramo pavimentado de la Ruta Nacional 259 entre Esquel y Trevelin, la marcha se desarrolla sobre asfalto húmedo y mojado por llovizna con lodo en las banquinas. Por su parte, la continuidad de los caminos de la cordillera exige mayor cautela: la ruta provincial que conecta Trevelin hacia Corcovado requiere precaución por sectores deformados y sectores con tierra y barro, en tanto que el acceso hacia Gualjaina presenta sectores con barro sobre el trazado.

 

Desde los organismos viales recuerdan mantener las luces bajas encendidas, respetar las velocidades máximas y prever demoras en los trayectos debido al movimiento de maquinaría pesada sobre las calzadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Mató a su hijo de 8 años, dejó una carta y luego se quitó la vida
2
 “La Pelu”: peluquería, barbería y nuevas propuestas en pleno centro de Esquel
3
 Buscan intensamente a un refugiero en medio del temporal
4
 El Hospital Rural de Lago Puelo abrió una convocatoria laboral
5
 Esquel: El municipio entregó a la UOCRA un terreno para un espacio deportivo y recreativo
1
 Condenan a tres años y medio de prisión a un joven en juicio abreviado por siete delitos
2
 Aumento para la Policía del Chubut: cuánto podría cobrar un agente en diciembre
3
 Cómo llegó el cangrejo verde a la Patagonia y por qué preocupa su expansión
4
 Proyecto Malbec Centro: concluyó el plazo de participación ciudadana para buscar uranio
5
 Tragedia en Vaca Muerta: cómo una falla terminó con dos trabajadores muertos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -