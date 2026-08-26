Estado de rutas: precaución para ingresar a Esquel

Vialidad Nacional y Administración Vial Provincial emitieron el parte de transitabilidad correspondiente a las rutas que conectan la región cordillerana. Todos los tramos principales que conectan a la ciudad de Esquel con las localidades vecinas permanecen transitables, aunque demandan circular con extrema precaución a causa de lluvias aisladas, banquinas inestables y presencia de barro en varios sectores.

Se debe transitar con precaución en toda la red vial producto de la acumulación de barro en las banquinas y el pavimento mojado", remarca la información oficial sobre las arterias de la comarca.

En el corredor que conecta El Bolsón con Esquel (Ruta Nacional 40), los automovilistas encontrarán la calzada húmeda y mojada por lloviznas, además de neblina en el ambiente y equipos de vialidad trabajando. Más cerca de la zona urbana, sobre el tramo Leleque-Esquel, la calzada se mantiene húmeda por la aplicación preventiva de riego con sal, existiendo baches aislados y barro acumulado sobre las banquinas.

En dirección sur, la conexión Esquel - Tecka (Ruta 40) presenta un panorama similar con calzada mojada por lluvias, baches localizados y banquinas con barro, mientras que el trayecto entre Tecka y Gobernador Costa cuenta con el despliegue de camiones distribuidores de sal para contrarrestar los efectos de heladas leves.

Para quienes transitan el tramo pavimentado de la Ruta Nacional 259 entre Esquel y Trevelin, la marcha se desarrolla sobre asfalto húmedo y mojado por llovizna con lodo en las banquinas. Por su parte, la continuidad de los caminos de la cordillera exige mayor cautela: la ruta provincial que conecta Trevelin hacia Corcovado requiere precaución por sectores deformados y sectores con tierra y barro, en tanto que el acceso hacia Gualjaina presenta sectores con barro sobre el trazado.

Desde los organismos viales recuerdan mantener las luces bajas encendidas, respetar las velocidades máximas y prever demoras en los trayectos debido al movimiento de maquinaría pesada sobre las calzadas.

EBW