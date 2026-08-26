Un proyecto de Esquel busca proteger a las abejas con plantas nativas

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco sumó un nuevo reconocimiento a la investigación científica desarrollada en la provincia del Chubut. El Laboratorio de Investigaciones en Evolución y Biodiversidad, perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud con sede en Esquel, recibió el Certificado de Interés “Bioproducto Argentino” en la categoría Investigación, otorgado por la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal del Ministerio de Economía de la Nación.

La distinción alcanza al proyecto denominado “BioVar Patagonia: Aceites Esenciales de plantas nativas para el control de Varroa destructor en Apis mellifera”, una labor llevada adelante por las investigadoras Dra. Susana Rizzuto y Dra. Rosa María Manzo.

El reconocimiento fue establecido mediante la Disposición 9/2026 y destaca que el desarrollo presenta un 100% de contenido de material biobasado. La propuesta busca evaluar el potencial de extractos de plantas nativas para combatir al ácaro Varroa destructor, un parásito que afecta severamente a las colonias de abejas y representa uno de los principales problemas sanitarios de la actividad apícola a nivel general.

La evaluación técnica para el otorgamiento del certificado contó con dictamen favorable del Comité Asesor en Bioinsumos de Uso Agropecuario y de la Coordinación de Innovación y Biotecnología de la Dirección Nacional de Bioeconomía.

Desde la institución universitaria señalaron que el logro pone en valor la investigación realizada en Esquel, orientada a la conservación de la biodiversidad y a la generación de alternativas biotecnológicas para el sector productivo regional. Cabe precisar que la obtención de este certificado reconoce el carácter biobasado de la investigación y no implica autorización para su comercialización, paso que requerirá el cumplimiento de los marcos normativos correspondientes en el futuro.

EBW