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26 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Taller de nacimiento en Esquel: enterate cómo participar

El Hospital Zonal de Esquel dictará en septiembre un taller integral de preparación para el nacimiento. Enterate cuándo, dónde y cómo participar de los encuentros. 
Por Redacción Red43

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El Hospital Zonal de Esquel organiza un Taller de Preparación para el Nacimiento, una propuesta integral y abierta a toda la comunidad orientada a compartir conocimientos, resolver dudas y acompañar el proceso de gestación.

 

La iniciativa está dirigida a todas las embarazadas, independientemente de que se atiendan en el sistema de salud público o en el sector privado, y permite la asistencia con un acompañante, ya sea pareja, familiar o persona de elección.

 

 

 

 

Los encuentros abordarán diversos ejes temáticos vinculados al trabajo de parto y parto, lactancia materna y puerperio, cambios físicos y emocionales, así como aspectos de crianza y las inquietudes propias de la mapaternidad. Las actividades estarán a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de los servicios de Neonatología, Pediatría y Tocoginecología del hospital, junto al acompañamiento de la Fundación Larguía.

 

El taller comenzará el jueves 3 de septiembre y se llevará a cabo los primeros y terceros jueves de cada mes, en el horario de 13:30 a 15:30. Las reuniones se desarrollarán en el Salón de Ajurpe, ubicado en O'Higgins 1021, al lado del gremio SOEME. La asistencia no requiere inscripción previa y las personas interesadas se pueden sumar en cualquier semana de gestación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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