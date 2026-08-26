Taller de nacimiento en Esquel: enterate cómo participar

El Hospital Zonal de Esquel organiza un Taller de Preparación para el Nacimiento, una propuesta integral y abierta a toda la comunidad orientada a compartir conocimientos, resolver dudas y acompañar el proceso de gestación.

La iniciativa está dirigida a todas las embarazadas, independientemente de que se atiendan en el sistema de salud público o en el sector privado, y permite la asistencia con un acompañante, ya sea pareja, familiar o persona de elección.

Los encuentros abordarán diversos ejes temáticos vinculados al trabajo de parto y parto, lactancia materna y puerperio, cambios físicos y emocionales, así como aspectos de crianza y las inquietudes propias de la mapaternidad. Las actividades estarán a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de los servicios de Neonatología, Pediatría y Tocoginecología del hospital, junto al acompañamiento de la Fundación Larguía.

El taller comenzará el jueves 3 de septiembre y se llevará a cabo los primeros y terceros jueves de cada mes, en el horario de 13:30 a 15:30. Las reuniones se desarrollarán en el Salón de Ajurpe, ubicado en O'Higgins 1021, al lado del gremio SOEME. La asistencia no requiere inscripción previa y las personas interesadas se pueden sumar en cualquier semana de gestación.

EBW