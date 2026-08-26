Quedan solo cuatro cupos para el Torneo de Futsal Masculino en José de San Martín

La cuenta regresiva ya comenzó. Bajo la organización de Platense Futsal, la localidad de José de San Martín se prepara para vivir tres jornadas a puro deporte los días 9, 10 y 11 de octubre en el Gimnasio Municipal. Con un cupo máximo estipulado de 14 planteles, la organización confirmó que solo quedan 4 lugares disponibles para completar la grilla de participantes.

El certamen contará con una atractiva bolsa de premios en efectivo para incentivar la competencia local y regional, donde entregarán un total de 2.150.000 pesos en dinero en efectivo, tanto para los tres primeros como para la valla menos vencida, al goleador del campeonato y al mejor jugador del certamen, discriminado de la siguiente manera:

1° Puesto: $ 1.000.000

2° Puesto: $ 600.000

3° Puesto: $ 400.000

Distinciones individuales: $ 50.000 cada una para la valla menos vencida, el goleador de la competencia y el mejor jugador del torneo.

BENEFICIO PARA DELEGACIONES VISITANTES E INSCRIPCIONES

Pensando en la participación de planteles de otras localidades, la organización garantizó hospedaje para los primeros cuatro equipos de afuera que confirmen y abonen la inscripción, cuyo valor es de $ 200.000 por equipo.

Para consultas, reservas de cupos y detalles del reglamento, las instituciones o delegaciones interesadas deberán comunicarse al número de contacto de la organización: 2945 403758.