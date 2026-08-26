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26 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Quedan solo cuatro cupos para el Torneo de Futsal Masculino en José de San Martín

Lo organiza Platense Futsal, quienes repartirán más de 2 millones de pesos en premios
Por Redacción Red43

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La cuenta regresiva ya comenzó. Bajo la organización de Platense Futsal, la localidad de José de San Martín se prepara para vivir tres jornadas a puro deporte los días 9, 10 y 11 de octubre en el Gimnasio Municipal. Con un cupo máximo estipulado de 14 planteles, la organización confirmó que solo quedan 4 lugares disponibles para completar la grilla de participantes.

 

 

El certamen contará con una atractiva bolsa de premios en efectivo para incentivar la competencia local y regional, donde entregarán un total de 2.150.000 pesos en dinero en efectivo, tanto para los tres primeros como para la valla menos vencida, al goleador del campeonato y al mejor jugador del certamen, discriminado de la siguiente manera:

 

1° Puesto: $ 1.000.000

 

2° Puesto: $ 600.000

 

3° Puesto: $ 400.000

 

Distinciones individuales: $ 50.000 cada una para la valla menos vencida, el goleador de la competencia y el mejor jugador del torneo.

 

 

BENEFICIO PARA DELEGACIONES VISITANTES E INSCRIPCIONES

 

Pensando en la participación de planteles de otras localidades, la organización garantizó hospedaje para los primeros cuatro equipos de afuera que confirmen y abonen la inscripción, cuyo valor es de $ 200.000 por equipo.

 

Para consultas, reservas de cupos y detalles del reglamento, las instituciones o delegaciones interesadas deberán comunicarse al número de contacto de la organización: 2945 403758.

 

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