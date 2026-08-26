Cloacas en El Bolsón: Una obra millonaria busca ampliar el servicio a nueve barrios

El Gobierno de Río Negro inició una obra de ampliación y optimización del sistema de cloacas en El Bolsón, que permitirá extender el servicio a nueve barrios que actualmente no cuentan con redes de desagües cloacales. El proyecto tiene una inversión superior a los $27.116 millones y fue diseñado con un horizonte de 20 años.

Los sectores que se incorporarán al sistema son Los Hornos, Obrero, Costa Norte, Costa Centro, Costa Sur, Terminal, Irigoyen, Norte Industrial y Valle Nuevo.

Los primeros trabajos comenzaron sobre avenida San Martín, con la ejecución del colector troncal. Se trata de uno de los componentes de un proyecto que también incluye nuevas redes domiciliarias, colectores cloacales, una estación elevadora y la ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales (PTLC).

Qué contempla la obra de cloacas en El Bolsón

El proyecto prevé la construcción de nuevos colectores principales y una estación elevadora en la margen derecha, además de la impulsión correspondiente. De acuerdo con la planificación presentada por el Gobierno provincial, el sistema estará preparado para atender una población proyectada de 63.369 habitantes conectados al servicio durante los próximos 20 años.

La obra se financia con fondos obtenidos a través de un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), según informó el Gobierno de Río Negro.

Ampliarán la planta de tratamiento

Otro de los trabajos previstos será la ampliación de la planta de tratamiento que funciona actualmente en El Bolsón. La intervención se realizará dentro del mismo predio y deberá ejecutarse sin interrumpir el funcionamiento de las instalaciones existentes. El proyecto incorpora tecnología para alcanzar un tratamiento terciario de los líquidos cloacales mediante un sistema de lodos activados.

También está prevista la construcción de una nueva planta de compostaje para el manejo de los lodos excedentes que se generan durante el proceso de tratamiento.

Esta instalación estará ubicada a unos 25,5 kilómetros de la planta de tratamiento de El Bolsón.

Cuánto demorarán los trabajos

El plazo establecido para la construcción es de 24 meses. A ese período se sumarán otros 12 meses de operación y mantenimiento a cargo de la empresa contratista y Aguas Rionegrinas (ARSA).

La intervención permitirá extender las redes cloacales hacia nueve barrios de El Bolsón que actualmente no tienen acceso al servicio y aumentar la capacidad del sistema existente. Con el proyecto terminado, la infraestructura sanitaria quedaría dimensionada para una población de más de 63 mil habitantes conectados, de acuerdo con las proyecciones utilizadas para el diseño de la obra.

Para consultas o reclamos vinculados con los trabajos, se habilitó el correo info.obras.caf@dpa.rionegro.gov.ar.

O.P.