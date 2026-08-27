Crianza respetuosa: taller para familias en Esquel

Este sábado a las 15:30 se llevará a cabo un taller presencial destinado a parejas gestantes y familias con bebés de hasta tres meses en el Espacio Terapéutico Serendipia, ubicado en Gino Pasquini 131. La propuesta está a cargo de Lourdes García, licenciada en psicomotricidad, doula, y diplomada en atención temprana del desarrollo infantil, quien busca aportar herramientas integrales para los primeros cuidados y el acompañamiento del recién nacido.

La capacitación abordará temas relacionados con los cuidados corporales básicos, el porteo ergonómico, el primer espacio de juego y la construcción del vínculo temprano. García explicó la motivación detrás de esta iniciativa: "Dentro de mi formación de base me especialicé en atención temprana al desarrollo infantil y me fui dando cuenta de diferentes caminos de la pedagogía Waldorf, de la pedagogía Pikleriana y de la práctica psicomotriz que podían integrarse y regalarle a las familias un panorama lo más integral posible".

Durante el encuentro se profundizará en el impacto que tienen las acciones cotidianas durante los primeros meses de vida. "Las familias no somos muy conscientes del impacto que tiene cómo recibimos al bebé, la importancia que tiene nacer y tener un contacto piel con piel, de cómo son tomados los bebés, cómo son sostenidos, cómo le hacemos los cuidados corporales básicos. Nacemos una vez y eso deja huella, y después en lo cotidiano, día a día en esa interacción, vamos dejando huellas", señaló la especialista.

En ese sentido, remarcó la necesidad de actualizar la información respecto de las pautas de crianza y el manejo corporal. "Muchas veces para acompañar el desarrollo de nuestros propios hijos tenemos que revisar nuestras propias prácticas, porque que siempre se haya hecho así no significa que esté bien. Ahora hay información y estudios científicos que avalan por qué es más adecuado de una manera que de otra", expresó García, ejemplificando con casos como el porteo ergonómico para resguardar la fisiología y el aspecto emocional del bebé.

La actividad requiere inscripción previa, ya que los cupos son limitados y se facilita un temario puntual a las personas interesadas. Quienes deseen participar o solicitar información pueden comunicarse a través del número telefónico de contacto o mediante las redes sociales del Espacio Terapéutico Serendipia.

EBW