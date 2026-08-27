La Escuela Experimental N° 2005 tiene nuevas luminarias

La Municipalidad de Esquel finalizó la obra de iluminación en el ingreso a la Escuela Municipal Experimental Nº 2005, un trabajo que permitió resolver un reclamo histórico de la comunidad educativa.

Durante los últimos días, personal municipal realizó las tareas de zanjeo, colocación de postes y tendido de la instalación necesaria para incorporar las nuevas luminarias. El miércoles por la noche, los trabajos quedaron concluidos y las luces comenzaron a funcionar de manera definitiva.

La falta de iluminación representaba un importante inconveniente para estudiantes, docentes y familias, especialmente durante el invierno. Por la falta de luz natural en los horarios de ingreso, los alumnos debían llegar a la institución en plena oscuridad y, en muchas ocasiones, utilizar linternas o la luz de sus teléfonos celulares para poder acceder al establecimiento.

Por indicación del intendente Matías Taccetta, la obra fue ejecutada por la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, con la colaboración de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Esquel.

De esta manera, el municipio dio respuesta a un pedido que durante años formó parte de las necesidades de la comunidad educativa de la Escuela Experimental Nº 2005.

La incorporación de las nuevas luminarias no solo mejora las condiciones de seguridad y accesibilidad en el ingreso, sino que también permite que estudiantes y familias puedan llegar a la escuela con mayor tranquilidad, especialmente durante los meses de menor cantidad de horas de luz.