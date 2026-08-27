°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 27 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubutpunta tombo
27 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Vialidad Provincial avanza con obras en el acceso a Punta Tombo

Con fondos propios, el Gobierno del Chubut ejecuta trabajos de modificación de traza, enripiado y construcción de una nueva alcantarilla para mejorar la circulación y seguridad vial ante la nueva temporada de Pingüinos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través de la Administración de Vialidad Provincial, mantiene activo un frente de obra en el acceso a la Ruta Provincial N° 42, camino de ingreso al Área Natural Protegida Punta Tombo.

 

La intervención contempla el cambio de traza del camino, con trabajos de movimiento de suelo, nivelación, compactación y posterior enripiado. Paralelamente, se avanza en la construcción de una nueva alcantarilla y en el hormigonado de sus cabeceras, con el objetivo de optimizar el drenaje y fortalecer la infraestructura vial del sector.

 

 

 

Mejor transitabilidad y más seguridad

 

Las tareas, financiadas íntegramente con recursos provinciales, permitirán mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad en el acceso, de cara a la próxima apertura de la temporada en Punta Tombo.

 

Los trabajos viales se articulan con las acciones de puesta en valor que lleva adelante el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, entre ellas la renovación del Centro de Interpretación, la incorporación de una sala audiovisual inmersiva y distintas mejoras en la infraestructura del área, respetando las condiciones ambientales del entorno.

 

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Merienda libre: una nueva propuesta gastronómica
2
 Así quedó la Ruta 71 tras el aluvión que socavó gran parte de la calzada
3
 A 16 años de la tragedia del Cerro Cocinero, una historia que sigue presente en la montaña
4
 Alerta amarilla por nevadas y lluvias: cuáles son las zonas afectadas en Chubut
5
 Tango sin límites de edad ni experiencia: presentan una nueva propuesta en Esquel
1
 ANSES adelantó cuándo cobraría la AUH en septiembre: ¿qué día te toca?
2
 Ruta 71: extraen coihues por riesgo de derrumbe y piden no circular por la zona
3
 Salud: Se realizó el acto de egreso de residentes en el Hospital Zonal de Esquel
4
 Esquel será sede de tres importantes encuentros científicos y productivos
5
 Bomberos de Esquel espera un nuevo vehículo desde Holanda: cuándo llegará
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -