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27 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Vuelven las funciones al Cine Municipal con una doble propuesta en cartelera

El Cine Municipal reabre sus puertas con dos destacadas proyecciones para disfrutar en familia y con amigos. Las entradas ya se encuentran disponibles en la sede de Belgrano 330. 
Por Redacción Red43

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Tras una breve pausa, el Cine Municipal de Esquel retoma su programación proyectando dos películas destinadas a diferentes públicos. La iniciativa busca convocar a las familias y a los espectadores locales a reencontrarse con el séptimo arte en la ciudad.

 

La primera función de la jornada comenzará a las 18:00 horas con la proyección de la película infantil Paw Patrol: La Dino Película, pensada para los más chicos. Más tarde, a las 21:00 horas, será el turno de la producción Yo Narciso, completando la oferta cinematográfica de este regreso.

 

 

 

Paw Patrol: La Dino Película sigue a la patrulla canina en una aventura donde viajan a un mundo jurásico para rescatar dinosaurios y detener un nuevo plan del alcalde Humdinger. Por su parte, Yo Narciso es un drama introspectivo enfocado en el autocuidado, la búsqueda de identidad y las complejidades de las relaciones personales en la sociedad actual.

 

Las personas interesadas en asistir a cualquiera de las dos proyecciones pueden adquirir sus entradas de manera presencial en la sede ubicada en Belgrano 330.

 

 

 

 

 

 

 

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