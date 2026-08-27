Bomberos recibió nuevos reflectores portátiles y artículos de limpieza

El Rotary Club realizó la entrega de reflectores para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Esquel. Además, en el marco de los incendios del verano, se gestionó la entrega de artículos de limpieza: jabón, papel higiénico y rollos de cocina. Puntualmente se trata de 4 columnas de iluminación LED y 8 baterías con sus respectivos cargadores.

Desde el Cuerpo de Bomberos detallaron que se trata de equipamiento portátil con baterías: "Son reflectores que son portátiles con baterías, son ocho baterías, son cuatro reflectores, tienen su batería de recarga cada uno. Se van a utilizar para lo que es rescate vehicular o para incendios de estructuras en lugares donde normalmente se corta la luz o no tenemos iluminación. Al ser portátiles se pueden utilizar en distintos lugares, tienen un trípode, iluminar la escena completa también, se pueden transportar, así que es un aporte buenísimo para nuestra institución y para nuestros móviles, para nuestras emergencias", explicaron.

Sumar tecnología en estas áreas, es una herramienta de enorme utilidad para Bomberos: "Nosotros también teníamos equipos con grupos electrógenos, eso produce también cierto estrés dentro de una emergencia y mientras menos sonidos estresantes dentro de distintas emergencias es mejor, entonces tener equipos con batería es un avance muy importante para nosotros".

"Agiliza muchísimo el trabajo porque vienen en un pack cerrado, se pueden cerrar, abrir y se puede también ver la intensidad de la iluminación. Hay lugares donde no necesitas mucha intensidad de iluminación, si estás en un rescate vehicular, no estresar más a la víctima, también con una intensidad un poquito más baja se puede trabajar, así que eso es muy importante".

"Por ahora son suficientes, estos van a ir repartidos en los distintos móviles, tanto de incendios de estructuras como también en los de rescate, así que por ahora estamos completos con la capacidad por el momento, seguramente en algún futuro vamos a necesitar más", concluyeron desde la institución.

SL