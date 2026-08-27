Noche de terror en Esquel este domingo

Este domingo llega al cine "La noche del demonio: Están entre nosotros", la nueva entrega de la exitosa saga de terror Insidious.

La película, protagonizada por Amelia Eve en el papel de Gemma, se proyectará el domingo 30 de agosto a las 21:30 hs en formato 2D y castellano.

Tiene una duración de 106 minutos y está calificada como apta para mayores de 16 años.

Las entradas ya se encuentran a la venta en boletería desde hoy.

El valor es de $7.500 para funciones 2D y $8.500 para funciones 3D.

Gemma es una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de Insidious.

Cuando algo maligno la persigue, descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede entrar al Más Allá, sino que también puede traer de vuelta al mundo real a quienes viven allí. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo.