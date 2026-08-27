Corte de luz programado para este viernes: será durante dos horas

La Cooperativa 16 de Octubre informó que este viernes 28 de agosto se realizará un corte programado del suministro eléctrico entre las 12:30 y las 14:30 horas.

La interrupción se llevará a cabo para realizar tareas en líneas de Media Tensión.

Las zonas afectadas serán:

Ruta Nacional 259, desde el puente Arroyo Seco hasta el cruce con la Ruta Provincial N° 72.

Barrio Jardín de Aves.

Sucesión Austin.

La zona de trabajo estará ubicada sobre la Ruta 259, desde el acceso a la estación Arroyo Seco hasta el cruce con la Ruta Provincial N° 72, además del callejón del campo de doma Codesal.

Desde la Cooperativa solicitaron a los vecinos evitar estacionar vehículos y reducir la circulación en la zona de trabajo, con el objetivo de resguardar la seguridad de peatones, operarios y conductores.

MA