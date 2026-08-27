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27 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Corte de luz programado para este viernes: será durante dos horas

El servicio será interrumpido durante dos horas para realizar trabajos programados en líneas de Media Tensión. Conocé los horarios y las zonas afectadas en la nota.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre informó que este viernes 28 de agosto se realizará un corte programado del suministro eléctrico entre las 12:30 y las 14:30 horas.

 

La interrupción se llevará a cabo para realizar tareas en líneas de Media Tensión.

 

Las zonas afectadas serán:

 

  • Ruta Nacional 259, desde el puente Arroyo Seco hasta el cruce con la Ruta Provincial N° 72.
  • Barrio Jardín de Aves.
  • Sucesión Austin.

La zona de trabajo estará ubicada sobre la Ruta 259, desde el acceso a la estación Arroyo Seco hasta el cruce con la Ruta Provincial N° 72, además del callejón del campo de doma Codesal.

 

Desde la Cooperativa solicitaron a los vecinos evitar estacionar vehículos y reducir la circulación en la zona de trabajo, con el objetivo de resguardar la seguridad de peatones, operarios y conductores.

 

 

 

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