El INTA une ciencia y turismo en Esquel durante la primavera

Esquel se prepara para una primavera con una agenda cargada de encuentros vinculados a la ciencia, la producción y la innovación. Pero detrás de cada congreso y jornada también aparece una oportunidad para el turismo y para la economía local.

Nicolás Nagahama, director del INTA Esquel, destacó el concepto de “turismo científico” y puso como ejemplo los eventos que tendrán lugar en la ciudad durante los próximos meses.

“Esto es un ejemplo de que sí, porque la gente, esas 300 personas, son los que se inscriben, los que vienen. Esas 300 personas, viniendo a este lugar paradisíaco, vienen con la familia”, explicó.

El dato no es menor. La llegada de profesionales desde distintos puntos del país puede generar movimiento más allá de los espacios donde se desarrollan las actividades, especialmente cuando quienes participan extienden su estadía o llegan acompañados.

En septiembre, Esquel será sede de la Feria de la Madera de la Patagonia, que se realizará los días 11 y 12 en la Sociedad Rural. El encuentro reunirá a empresas, profesionales, instituciones, estudiantes y productores del sector foresto-industrial.

En octubre, en tanto, llegará la jornada “Patagonia Productiva: Innovación, territorio y nuevos desafíos profesionales”, que tendrá lugar el jueves 8 en el CIEFAP. Será una actividad presencial y gratuita con 13 oradores y distintos ejes relacionados con la producción forestal, los incendios, la restauración, el mercado de carbono y la innovación tecnológica.

La fecha coincidirá además con la temporada de tulipanes, uno de los principales atractivos turísticos de la región durante la primavera, especialmente en Trevelin.

Para conocer cuánto movimiento generan estas actividades, desde el INTA ya comenzaron a realizar relevamientos entre los participantes.

“Vamos a hacer también un relevamiento de los eventos. Ya estamos haciendo encuestas para ver realmente esos 300, con cuántas personas, si vienen con la familia, cuántas personas vienen, para hacer un estimativo del impacto económico también que se generan estos eventos en la localidad, en los meses de temporada baja”, señaló Nagahama.

La intención es poner números al impacto que tienen estos encuentros en la ciudad: desde el alojamiento y la gastronomía hasta las compras y el consumo de productos elaborados en la región.

“Para ver también cómo impacta toda esta venida de gente a consumir y a llevarse productos locales”, explicó el director del INTA Esquel.

En noviembre será el turno de la 49° edición del Congreso Argentino de Producción Animal, que tendrá a Esquel como sede y reunirá a profesionales, investigadores y representantes de distintas instituciones vinculadas al sector.

El encuentro se desarrollará bajo el lema “De la cordillera a la estepa: ciencia e innovación en sistemas productivos desafiantes” y abordará distintos temas relacionados con los sistemas productivos patagónicos.

La apuesta del INTA va más allá de organizar actividades científicas. La idea es conocer qué sucede cuando cientos de personas llegan a la ciudad por un congreso o una jornada y cuánto de ese movimiento termina derramando sobre el turismo y los emprendimientos locales.

Con la ciencia como puerta de entrada, Esquel busca aprovechar sus paisajes, su oferta turística y la producción local para que quienes llegan por trabajo también encuentren motivos para quedarse, recorrer y conocer la región.

MA