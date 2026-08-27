Bomberos de Esquel espera un nuevo vehículo desde Holanda: cuándo llegará

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Esquel avanza con un proceso de renovación de su parque automotor y equipamiento de cara a la próxima temporada de incendios. Entre las principales incorporaciones previstas se encuentra un vehículo MAN que llegará desde Holanda y estará destinado principalmente a intervenciones en incendios de estructura.

David Viaytes, jefe de Bomberos Voluntarios de Esquel, explicó que se trata de una unidad urbana que tendrá como objetivo reforzar la respuesta dentro del ejido municipal.

“Es un vehículo que el que se está consiguiendo ahora es un MAN, que es un urbano, que sería para lo que es incendios de estructura, para trabajar en toda la zona, digamos, urbana de Esquel, en todo el ejido municipal nuestro”, explicó Viaytes.

El nuevo vehículo permitirá reorganizar los recursos disponibles y liberar otros móviles para reforzar las tareas en las zonas de interfase.

“Si bien es urbano, también nos va a liberar otros vehículos para poder trabajar en la parte de interfaces. Así que eso es muy, muy importante para nosotros”, señaló el jefe de Bomberos.

Un vehículo equipado para incendios de estructura

El MAN llegará equipado con distintos elementos para facilitar las tareas de los bomberos durante las intervenciones dentro de la ciudad.

“Va a venir equipado con manga, con extractores de humo, varias cositas más”, indicó Viaytes.

La incorporación forma parte de un proceso de modernización que la institución viene llevando adelante de manera progresiva. En los últimos meses también se incorporaron nuevos equipos autónomos y ropa para el trabajo forestal.

“Hace poco se han entregado equipos autónomos nuevos también. Así que vamos a ir cambiando equipos forestales, ropa nueva también que se trajo del exterior. Entonces vamos tratando de modernizarnos”, explicó.

La renovación del parque automotor

Bomberos también busca avanzar con el recambio de unidades que ya tienen varios años de servicio. Actualmente cuenta con un vehículo modelo 1998 destinado a tareas de interfase, que la institución pretende reemplazar por una unidad más moderna.

En ese sentido, la llegada del nuevo MAN permitirá contar con un móvil específico para incendios de estructura y, al mismo tiempo, disponer de otros recursos para las tareas forestales y de interfase.

El cuartel ya cuenta con otro vehículo MAN, utilizado específicamente para incendios forestales, una experiencia que también fue considerada al momento de elegir la nueva unidad.

“Ya tenemos un MAN que sí es 100% forestal. Quizás ustedes lo han visto en la calle, que es uno que tiene unos carreteles al costado. Bueno, ese va a pasar a ser 100% forestal, porque es un vehículo específico para eso”, contó Viaytes.

Además, contar con una unidad de la misma marca facilita el mantenimiento y el acceso a repuestos.

“Ya tenemos uno y tenemos, digamos, la experiencia de cómo conseguir el repuesto, dónde arreglarlo, cómo conseguir los filtros, los cambios de aceite y todo eso. Entonces eso se tiene en cuenta al momento de qué tipo de vehículo se va a traer”, explicó.

Llegará desde Holanda en aproximadamente 90 días

El vehículo será trasladado desde Holanda y, según las estimaciones realizadas por la institución, podría llegar a Esquel en aproximadamente 90 días.

La adquisición implica un importante esfuerzo económico para el cuartel, especialmente por los costos asociados al traslado de este tipo de unidades desde Europa.

“Traer del exterior un vehículo de bomberos es muy caro. Así que, digamos, ha sido un esfuerzo enorme de toda la comunidad en general”, destacó el jefe de Bomberos.

Preparativos para la próxima temporada

Mientras esperan la llegada del nuevo móvil, Bomberos de Esquel también comenzó a prepararse para la temporada de incendios. Próximamente se pondrán en marcha nuevas capacitaciones y continuará el proceso de renovación del equipamiento.

Viaytes señaló que las condiciones actuales son algo más favorables que las del año pasado debido a una mayor disponibilidad de agua, aunque aclaró que las perspectivas todavía requieren mantener la preparación.

“Tenemos un poquito más de agua que el año pasado, así que creo que, digamos, las previsiones no son las mejores, pero tampoco es lo que teníamos el año pasado, que teníamos varias etapas de sequías”, sostuvo.

El jefe de Bomberos estimó que entre octubre y noviembre la institución debería estar completamente preparada para afrontar los posibles incendios que puedan registrarse durante la primavera.

“Yo calculo que va a depender cómo venga esta primavera, pero en octubre-noviembre, yo creo que octubre-noviembre ya estaríamos nosotros aprestos con, bueno, para lo que suceda”, señaló.

Las zonas de interfase serán uno de los puntos de mayor atención, ya que durante la primavera comienzan a aparecer los primeros focos vinculados con la vegetación seca y los últimos rezagos de quemas.

“Por lo general, siempre, digamos, en la zona de interfase suele pasar que son los últimos rezagos de las quemas que van quedando, algunas que se van escapando, alguna negligencia quizás, el pasto que empieza a ponerse un poquito más seco. Son los primeros incendios que suelen salir cerca de la ciudad, digamos”, explicó Viaytes.

MA