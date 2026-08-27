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27 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut: Torres anunció nuevos cambios en su gabinete y no descartó más movimientos

El gobernador confirmó que evalúa modificaciones en distintas áreas de la administración provincial. Los cambios apuntarían a sumar perfiles para agilizar la gestión, acelerar obras y adaptar el equipo a una nueva etapa.
Por Redacción Red43

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El Gobierno de Chubut atraviesa una etapa de reacomodamiento en la que podrían producirse nuevos cambios en el equipo de funcionarios. El gobernador Ignacio Torres explicó que estas modificaciones están vinculadas con la necesidad de adaptar los perfiles de sus colaboradores a los objetivos de cada momento de la gestión.

 

El escenario se da mientras la administración provincial busca poner mayor énfasis en la ejecución de obras, la agilización de trámites y la llegada de inversiones, luego de una primera etapa enfocada en el ordenamiento de las cuentas públicas.

 

Uno de los movimientos ya concretados fue la renuncia de Guillermo Espada James a la presidencia del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El organismo deberá definir ahora quién quedará al frente de una estructura que tiene más de mil viviendas en ejecución en distintos puntos de Chubut.

 

Según explicó Torres, el área necesita una dinámica más ágil para avanzar con el programa habitacional y acelerar los procesos que permitan transformar los recursos disponibles en obras.

 

La salida de Espada James, quien había asumido la conducción del IPV a comienzos de febrero, podría ser el primero de una serie de cambios. El gobernador dejó abierta la posibilidad de modificar también los equipos de otras áreas de la administración provincial.

 

La reorganización responde, según el mandatario, a una lógica de adaptación del gabinete a las diferentes etapas de gobierno. Mientras algunas áreas requirieron inicialmente perfiles vinculados al ordenamiento y la administración, ahora el foco estaría puesto en funcionarios capaces de acelerar la ejecución y concretar proyectos.

 

Por el momento, el Ejecutivo no informó quién reemplazará a Espada James ni cuáles serían las otras dependencias alcanzadas por los posibles cambios.

 

De esta manera, el Gobierno provincial se encamina hacia una nueva reconfiguración de su equipo, con las próximas semanas como plazo probable para conocer las nuevas designaciones.

 

 

 

R.G

 

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