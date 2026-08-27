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Por Redacción Red43

Esquel: menos del 40% de los residuos se separan y buscan aumentar ese porcentaje

El GIRSU impulsa acciones junto a escuelas e instituciones para mejorar la separación de residuos. Mariana López Rey explicó la importancia de recuperar materiales y reducir la cantidad que llega a disposición final.
Por Redacción Red43

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El área de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) continúa trabajando para incrementar la separación de residuos en Esquel, con acciones destinadas principalmente a instituciones educativas, comercios y otros generadores especiales.

 

La responsable del GIRSU, Mariana López Rey, explicó que la iniciativa surgió a partir de una propuesta del intendente Matías Taccetta y que se busca fortalecer el trabajo conjunto con las instituciones.

 

“Seguimos en línea con esta política que lanzamos por una propuesta y un pedido del intendente Matías Taccetta, de empezar a trabajar con las instituciones educativas a través de una política ambiental y siempre con este objetivo de incrementar los porcentajes de separación, lograr que separemos más los residuos”, señaló.

 

Actualmente, las estadísticas elaboradas a partir de la apertura de bolsas indican que entre el 38% y el 40% de los residuos que llegan son separados, un porcentaje que GIRSU busca incrementar.

 

López Rey destacó el impacto que tiene una mayor recuperación de materiales: “Cuanto más separemos y nos ayuden las instituciones, más cantidad de material podemos recuperar, por supuesto disminuimos lo que llevamos a disposición final e incrementamos los porcentajes de ingreso por la venta de materiales”.

 

En este marco, se están realizando charlas con escuelas, Bomberos, Gendarmería y otras instituciones. Además, se elaboró un manual con información sobre separación, beneficios ambientales y sociales, el relleno sanitario y materiales que pueden ser recuperados.

 

La funcionaria también remarcó la importancia de que los reciclables estén en buenas condiciones. “El inorgánico limpio y seco es lo que nosotros necesitamos”, afirmó, y explicó que lavar y secar los envases permite obtener mejores precios y evitar rechazos de las empresas recicladoras.

 

Respecto de la separación domiciliaria, López Rey señaló que por el momento no se prevé establecerla como obligatoria. “Creo que ir por el mensaje positivo, porque el vecino pueda entender cuáles son los beneficios de este gesto y de separar los residuos”, sostuvo.

 

Por otra parte, destacó el funcionamiento de Luma, el asistente virtual para consultas y reclamos. “Tuvo un impacto sumamente positivo, recibimos muchísima cantidad de consultas”, indicó, y señaló que la herramienta también permitirá detectar dificultades y mejorar el servicio.

 

 

 

R.G

 

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