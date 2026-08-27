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27 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El Registro Civil Móvil llega a El Bolsón con atención para trámites de DNI y documentación

El Registro Civil Móvil estará este jueves y viernes en El Bolsón, con atención para distintos trámites de documentación. En Chubut, la unidad también llegará el sábado a El Hoyo.
Por Redacción Red43

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El Registro Civil Móvil estará este jueves 27 y viernes 28 de agosto en El Bolsón, como parte de un operativo que recorre localidades de la cordillera rionegrina. La atención se realizará en el Centro Administrativo Provincial y permitirá gestionar distintos trámites vinculados con la documentación de identidad.

 

Horarios y lugar de atención en El Bolsón

El operativo del Registro Civil Móvil en El Bolsón se desarrollará en el Centro Administrativo Provincial, ubicado en Perito Moreno 3087.

 

La atención será en los siguientes horarios:

 

  • Jueves 27 de agosto: de 13 a 19.
  • Viernes 28 de agosto: de 10 a 16.

 

Durante las jornadas se podrán realizar distintos trámites relacionados con la documentación personal, entre ellos nuevos ejemplares, renovaciones por robo, pérdida o extravío, gestiones para menores de edad y cambios de domicilio.

 

El operativo forma parte de una recorrida del Registro Civil por la cordillera de Río Negro. La primera parada fue San Carlos de Bariloche, donde durante las dos primeras jornadas se realizaron 183 trámites en el barrio 106 Viviendas.

 

El Registro Civil Móvil también estará en El Hoyo

Del lado chubutense de la Comarca Andina, habrá una jornada en El Hoyo. En este caso, la atención será el sábado 29 de agosto.

 

 

En esta localidad, el Registro Civil Móvil estará disponible de 10 a 17 en la Delegación del Ministerio de Gobierno, ubicada en Islas Malvinas 518, local N° 8.

 

En El Hoyo se podrán realizar trámites vinculados con el DNI y el pasaporte, acercando este servicio a quienes necesiten gestionar o actualizar su documentación sin trasladarse a otra localidad.

 

 

O.P.

 

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