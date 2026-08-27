Generarán un nuevo Código General de los Procesos no Penales

La Legislatura del Chubut, a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, inició este miércoles las reuniones informativas con el objetivo de generar una construcción participativa y colectiva de un nuevo Código General de los Procesos No Penales para la Provincia, cuyo proyecto de ley fue enviado por el Superior Tribunal de Justicia el 15 de mayo.

La reunión informativa de este miércoles, realizada en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía” y transmitida en vivo por la cuenta de YouTube de la Legislatura, fue la primera de un total de seis previstas en principio, aunque con posibilidad de ampliarse de acuerdo con las inquietudes y necesidades que surjan durante el tratamiento del proyecto.



Participantes y expositores



El encuentro fue encabezado por la diputada María Andrea Aguilera, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone; y el defensor general, Sebastián Daroca.



Participaron además las diputadas Sonia Cavagnini, Andrea Toro, Paulina Hogalde y Leticia Magaldi; la presidenta de la Cámara de Apelaciones Civil de Comodoro Rivadavia, María Marta Nieto; Florencia Cordón Ferrando, Natalia Spoturno y Marcelo Peral, de la Cámara de Apelaciones de Trelew; el fiscal de Estado adjunto, Cristian Martínez; el defensor general alterno, Jorge Benesperi; el procurador general adjunto, Marcos Fink; el presidente del Colegio de Abogados de Trelew, Agustín Baroni; Federico Schiavone, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB; Karina Lanza, por la misma Facultad, y en representación del Colegio de Abogados de Puerto Madryn, Ricardo Gabilondo; entre otras autoridades y representantes judiciales.



Expusieron el Dr. Santiago Pereira Campos, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, sobre “Una mirada a las bases del proyecto del Código desde la experiencia latinoamericana”; la Dra. Ana Clara Pauletti, vocal de la Sala Civil y Comercial de Gualeguaychú, quien abordó los “Lineamientos constitucionales de un proceso no penal del siglo XXI”; y la Dra. Fernanda Silva, quien habló sobre “Bases y desafíos de la oralidad”.



Cumplir con un mandato constitucional



La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia explicó que las reuniones informativas tienen como objetivo analizar el proyecto y generar un espacio de intercambio entre los distintos actores relacionados con la Justicia.



“En principio, planteamos una serie de entre cinco y siete jornadas, pero las podemos extender en función de las necesidades que surjan a lo largo del tratamiento”, señaló.

La legisladora indicó que los encuentros buscan reunir aportes para definir los cambios necesarios en la materia.



Uno de los ejes centrales es el cumplimiento del mandato constitucional, pendiente desde 1994, relacionado con la oralidad de los procesos. En ese sentido, Aguilera sostuvo: “Tenemos una manda constitucional incumplida: la de ir hacia la oralidad de los procesos no penales. Y con esta propuesta se trata de zanjar esto y avanzar”, afirmó.



En este contexto, Aguilera remarcó que el proyecto presentado por el Poder Judicial no es una propuesta cerrada y que el objetivo consiste en construir una herramienta consensuada con los sectores involucrados.



Comisión Redactora



La diputada destacó la conformación de la Comisión Redactora, que fue aprobada por la Legislatura en la sesión ordinaria realizada el último jueves, 20 de agosto, a partir de un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.



La Comisión Redactora estará integrada por representantes de los principales actores del sistema de Justicia provincial: el Superior Tribunal de Justicia, la Legislatura del Chubut, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, el Poder Ejecutivo Provincial, los Colegios Públicos de Abogados de la Provincia, la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio Público Fiscal y la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”.



Participación ciudadana



En este sentido, además, la Legislatura habilitó una instancia de participación ciudadana: una herramienta disponible en la página web www.legislaturadelchubut.gob.ar.

“Por primera vez, hemos habilitado en la página de la Legislatura, siendo la única Legislatura del país que lo tiene, una instancia de participación ciudadana”, remarcó Aguilera.

Y agregó: “El proyecto está explicado en lenguaje claro y sencillo para que cualquier ciudadano pueda volcar sus opiniones en un registro que nos va quedando. Y que también puede ser utilizado como insumo para el trabajo que vamos a llevar adelante”.



Mejorar el servicio de Justicia



En tanto, Andrés Giacomone agradeció “a la diputada Aguilera y al resto de los legisladores por abrirnos nuevamente esta casa para discutir algo tan importante”.

“Hace ya cerca de un año empezamos a analizar reformas en términos judiciales, reformas que son transversales a distintas situaciones, desde la infraestructura hasta las discusiones orgánicas y procedimentales”, indicó.



“Todos los ejes que se trabajan -remarcó- buscan mejorar el servicio de Justicia, mejorar el acceso a la Justicia, ya que es, en definitiva, a los ciudadanos a quienes nos debemos aquellos que tenemos responsabilidades institucionales”, sostuvo.



“En ese marco empezamos a trabajar, dentro de las reformas estructurales y procesales, en diálogo con la Legislatura”, y recordó que de manera similar se trabajó en otros proyectos como el Código Electoral, en la reforma procesal penal, “y algunas modificaciones vinculadas con la relación con el Código Público de Escribanos”.



En este sentido, dijo que así se creó dentro del Poder Judicial una comisión. Y destacó “el trabajo y el esmero” de los camaristas Sergio Lucero, María Marta Nieto y Guillermo Walter que generó el proyecto remitido a la Legislatura.



“El ámbito de la Legislatura es donde se escuchan todas las voces. Es un ámbito plural, y por eso también celebro la conformación de la Comisión Redactora”, indicó.

“No necesariamente todos vamos a estar de acuerdo siempre en todo. Hay muchas voces, hay pluralidad. Y en eso consiste lo que esta casa representa, que es la discusión democrática”, dijo.



Y finalizó: “¿El desafío cuál es? Una Justicia que esté a la altura de lo que la sociedad pretende de nosotros”.



Hacia una Justicia más accesible y colaborativa



A la hora de las exposiciones, Santiago Pereira Campos se refirió al anteproyecto de reforma que analiza la Legislatura del Chubut y destacó que se encuentra “en la línea correcta”, en consonancia con las principales tendencias de transformación de los sistemas de Justicia en América Latina y Europa.



En esta línea, mencionó el valor de la oralidad efectiva, la inmediación, el proceso monitorio, el sistema de pequeñas causas, el lenguaje claro, la incorporación de tecnología y la flexibilidad procesal.



“La oralidad efectiva en sí misma no significa nada si no va acompañada de la inmediación”, sostuvo Pereira Campos, y remarcó la necesidad de promover un cambio cultural hacia una resolución más colaborativa con los conflictos. También señaló que su implementación requerirá, además de la aprobación del nuevo código, una adecuada planificación, gestión y capacitación.



Una Justicia más efectiva y centrada en las personas



A su turno, la especialista en Derecho Procesal Ana Clara Pauletti resaltó el enfoque constitucional del proyecto y expresó que “la tutela judicial efectiva no solamente es un principio inspirador, sino que es un derecho fundamental en sí mismo”.



En este marco, se refirió a la incorporación de la oralidad, la inmediación, la conciliación temprana y las herramientas tecnológicas, junto con mecanismos destinados a favorecer una resolución eficiente de los conflictos y dentro de un plazo razonable.



Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer la formación y capacitación de magistrados y abogados, y consideró que el proyecto se estructura sobre pilares como la colaboración procesal, la oralidad y la búsqueda de la verdad, con el objetivo de avanzar hacia una justicia de mayor calidad y más cercana a las personas.



Oralidad y gestión para transformar la Justicia



Por otra parte, María Fernanda del Huerto Silva sostuvo la importancia de reducir tiempos y costos y garantizar una respuesta judicial efectiva. Durante su exposición, explicó: “La oralidad representa un concepto mucho más amplio que un modo de comunicarnos”, y señaló que constituye una herramienta para alcanzar procesos “ágiles y sencillos”.



Asimismo, indicó que “todos deben ser coprotagonistas del proceso”, y señaló que la transformación requiere, además de nuevas normas, políticas de gestión y capacitación que permitan hacer efectivos los cambios propuestos.



Por último, destacó que “una participación activa y comprometida de todos los sujetos procesales” resulta indispensable para alcanzar un proceso más eficiente.