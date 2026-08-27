La ANMAT prohibió la venta de tres productos por robo e irregularidades graves

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica comunicó oficialmente la prohibición de uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el territorio nacional de diversos productos tras detectar serias irregularidades administrativas, sanitarias y un hecho delictivo. Las resoluciones se dieron a conocer mediante su publicación en el Boletín Oficial, alcanzando tanto a artículos de venta libre para el hogar como a especialidades medicinales de aplicación inyectable.

Una de las medidas restrictivas afectó a la totalidad de la línea de productos domisanitarios de la marca Qualibest, la cual incluye limpiadores multiuso, desinfectantes, aromatizantes, eliminadores de olores y artículos para el acabado de superficies. Tras realizar tareas de fiscalización en plataformas de venta electrónica y sitios web, el organismo fiscalizador detectó que la firma promocionaba y comercializaba sus artículos sin el correspondiente registro sanitario ni un establecimiento responsable habilitado. Dado que las inscripciones previas de las firmas vinculadas fueron dadas de baja, la autoridad sanitaria determinó la imposibilidad de garantizar la seguridad, calidad y formulación de dichos elementos.

En relación con el ámbito farmacológico, el organismo vedó la distribución de lotes específicos del hierro inyectable Yectafer, perteneciente al Laboratorio Rontag Sociedad Anónima. La medida recayó puntualmente sobre las presentaciones de cinco ampollas correspondientes al lote 1-R0730 y de diez ampollas pertenecientes al lote 2-R0730. La decisión se adoptó luego de que la propia empresa notificara el robo de 2205 ampollas del primer lote y 1392 del segundo durante el proceso de acondicionamiento en una planta proveedora, lo que imposibilita acreditar las condiciones de conservación e integridad de las unidades sustraídas. El remanente no afectado por el ilícito será reestuchado por el laboratorio bajo las codificaciones 1-R0730R y 2-R0730R para su venta legítima.

Asimismo, la entidad sanitaria nacional prohibió la comercialización y ordenó el retiro inmediato del mercado de la solución inyectable para infusión Hessico, elaborada por la firma P. L. Rivero y Compañía Sociedad Anónima. El lote 29116 de dicha preparación con vencimiento en agosto de 2027 se encontraba en infracción debido a que el organismo ya había cancelado oportunamente la autorización de productos con hidroxietilalmidón. Ante el incumplimiento en los plazos exigidos para la recuperación de las unidades distribuidas y la elaboración no autorizada de preparaciones magistrales, se instruyó la apertura de un sumario sanitario contra la firma y su dirección técnica.

EBW