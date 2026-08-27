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27 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Vialidad Provincial mejora el camino de ingreso a Punta Tombo

El Gobierno del Chubut ejecuta obras de modificación de traza, enripiado y construcción de una alcantarilla en el acceso al Área Natural Protegida Punta Tombo para mejorar la seguridad vial. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Administración de Vialidad Provincial, mantiene activo un frente de obra en el acceso a la Ruta Provincial N° 42, camino de ingreso al Área Natural Protegida Punta Tombo. La intervención contempla el cambio de traza del camino, con trabajos de movimiento de suelo, nivelación, compactación y posterior enripiado. Paralelamente, se avanza en la construcción de una nueva alcantarilla y en el hormigonado de sus cabeceras, con el objetivo de optimizar el drenaje y fortalecer la infraestructura vial del sector.

 

 

 

Las tareas, financiadas íntegramente con recursos provinciales, permitirán mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad en el acceso, de cara a la próxima apertura de la temporada de pingüinos en la reserva natural. Los trabajos viales se articulan con las acciones de puesta en valor que lleva adelante el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, entre ellas la renovación del Centro de Interpretación, la incorporación de una sala audiovisual inmersiva y distintas mejoras en la infraestructura del área, respetando las condiciones ambientales del entorno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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