Colapso del glaciar de Nepal y China: ya son más de 350 muertes confirmadas

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó inicialmente sobre un terremoto de magnitud 4,4 registrado a unos 66 kilómetros al norte de Katmandú. Posteriormente, revisó su análisis y determinó que el fenómeno correspondió a un colapso glacial de magnitud 5,2, que provocó un flujo de escombros aguas abajo. El organismo señaló que no se produjo ningún terremoto.

Expertos en clima del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, atribuyeron la inundación repentina a una avalancha procedente de un glaciar.

“Las observaciones hidrológicas indican la excepcional velocidad y magnitud de la ola de inundación”, señalaron en un comunicado. Los especialistas precisaron que el nivel del río Trishuli aumentó hasta 9 metros en media hora.

El río Lhende Khola, afluente del Bhotekoshi, sufrió las mayores inundaciones. El especialista en reducción del riesgo de desastres Saswata Sanyal explicó que el cauce se desbordó por segunda vez en 14 meses.

“El río Lhende Khola se ha desbordado dos veces en 14 meses, esta vez a causa de un alud de hielo y rocas procedente de un glaciar en el lado nepalí que bloqueó el río y provocó una crecida repentina aguas abajo”, dijo Sanyal.

La región ya había sufrido un episodio similar en agosto del año pasado, cuando un lago glaciar en el Tíbet se desbordó debido a las altas temperaturas. Nueve personas murieron en ese episodio y varias infraestructuras resultaron dañadas, incluido un puente que conecta Nepal y China.

Investigadores de Katmandú señalaron a principios de este año que los glaciares del Hindu Kush-Himalaya se derriten a mayor velocidad y que la tasa de pérdida de hielo se duplicó desde el año 2000.