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Por Redacción Red43

Celeste Curiñanco Brunt culminó sus estudios de profe de Lengua y Literatura

Desde el equipo directivo del Instituto Superior de Formación Docente Nº 809 celebraron junto a la joven este logro y nuevo paso en la vida educativa.
Por Redacción Red43

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Desde el equipo directivo del Instituto Superior de Formación Docente Nº 809 celebran la graduación de Celeste Curiñanco Brunt, flamante egresada del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura del ISFD 809

 

"Tu logro sostiene y reivindica la importancia de la educación pública. Te saludamos junto a toda la comunidad educativa del ISFD 809, tus docentes y compañeros, y nos unimos a tu familia y amigos en la alegría de este momento tan esperado", explicaron desde sus redes sociales.

 

El nuevo camino que comienza: "Y ahora comienza otra etapa. Una etapa de enseñar, acompañar y transformar vidas, porque enseñar Lengua y Literatura no es solamente transmitir conocimientos: es acercar mundos y ayudar a que otros encuentren su propia voz. Que cada aula que habites sea también un lugar donde alguien descubra que las palabras pueden cambiarlo todo. Nunca olvides todo lo que fuiste capaz de superar para llegar hasta acá. Que lleves con vos el orgullo de pertenecer al ISFD 809 y el recuerdo de quienes caminaron a tu lado".

 

Paula, Grisel y Laura
Equipo Directivo del ISFD 809
Esquel, Chubut

 

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