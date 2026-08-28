Trevelin lanza una nueva capacitación gratuita en instalaciones sanitarias

La propuesta forma parte de un trabajo articulado entre las instituciones para generar oportunidades de capacitación en oficios, brindar herramientas concretas para el ámbito laboral y ampliar las posibilidades de inserción y generación de ingresos para vecinos y vecinas de Trevelin y sus parajes.

La presentación estuvo encabezada por el intendente Héctor Ingram y la secretaria de Desarrollo Social, Sandra Muñoz, acompañados por el consejero de Trevelin Fernando Vargas; el jefe de Relaciones Laborales de la Cooperativa 16 de Octubre, Carlos Moraga; el subsecretario de Extensión Universitaria de la UNPSJB, Alexis Pantaenius; el Maestro Mayor de Obras y capacitador Gabriel Carrasco; y la licenciada Andrea Arce, profesional de Seguridad e Higiene de la Cooperativa 16 de Octubre.

UNA FORMACIÓN PENSADA PARA EL TRABAJO

La Diplomatura en Instalaciones Domiciliarias pertenece a la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y contempla un trayecto total de 120 horas, distribuido en tres capacitaciones independientes de 40 horas cada una.

La primera etapa estuvo destinada a instalaciones eléctricas; la segunda, que comenzará próximamente, abordará instalaciones sanitarias; mientras que posteriormente se prevé avanzar con instalaciones de gas.

Durante la presentación, el intendente Héctor Ingram destacó el trabajo conjunto que permitió concretar una nueva instancia de formación y agradeció “a la Universidad, a la Cooperativa, al Municipio y al Área de Empleo por el trabajo y la dinámica que se ha llevado durante todo este año”.

Ingram remarcó especialmente la importancia de acercar herramientas que permitan fortalecer las capacidades laborales de quienes participan de estas propuestas y expresó su expectativa de que esta nueva etapa tenga, al igual que la capacitación anterior, una importante concurrencia.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Sandra Muñoz, señaló que esta segunda instancia da continuidad al trabajo iniciado durante el año y destacó la articulación sostenida con la Universidad y la Cooperativa 16 de Octubre para llevar adelante la Diplomatura.

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA Y CAPACITACIÓN GRATUITA

El subsecretario de Extensión Universitaria de la UNPSJB, Alexis Pantaenius, destacó que la formación cuenta con certificación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y puso en valor el crecimiento de la Escuela de Oficios como una alternativa para acercar la Universidad a nuevos sectores de la comunidad.

“Es un orgullo para la Universidad este grupo que se ha formado entre la Cooperativa y la Municipalidad para poder llevar adelante esta capacitación”, expresó.

Asimismo, explicó que la propuesta permite llegar a personas que, por sus responsabilidades laborales, familiares u otras circunstancias, encuentran mayores dificultades para acceder a carreras universitarias de larga duración.

Desde la Cooperativa 16 de Octubre, Carlos Moraga destacó la posibilidad de acercar conocimientos que puedan convertirse en nuevas oportunidades laborales y de generación de ingresos para los vecinos. La institución aportará además profesionales que formarán parte de las diferentes instancias de capacitación.

TEORÍA, PRÁCTICA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Maestro Mayor de Obras Gabriel Carrasco estará a cargo de la formación específica y explicó que la cursada combinará contenidos teóricos con una fuerte orientación práctica.

Las clases se desarrollarán los viernes de 18 a 22 horas y los sábados de 9 a 13 horas, con actividades orientadas a fortalecer las prácticas en terreno.

La formación comenzará además con contenidos de Seguridad e Higiene a cargo de la licenciada Andrea Arce, quien destacó la importancia de que quienes se capaciten en un oficio incorporen desde el inicio conocimientos y hábitos que les permitan desarrollar sus futuras tareas de manera segura.

INSCRIPCIONES ABIERTAS Y CUPOS LIMITADOS

La capacitación será gratuita y tendrá un cupo máximo de 100 participantes, destinado a vecinos y vecinas de Trevelin y sus parajes.

Tendrán prioridad aquellas personas que hayan finalizado la primera capacitación correspondiente a Auxiliar en Instalaciones Eléctricas, dando continuidad al trayecto previsto por la Diplomatura.

La cursada se desarrollará en instalaciones de la Escuela N.º 37, institución a la que desde la organización agradecieron por facilitar su SUM para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas.

El inicio de esta segunda etapa está previsto para el viernes 4 de septiembre.

INSCRIPCIONES:



https://forms.gle/PsvpAASNerGa6xbt5

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción y podrán realizar consultas o solicitar mayor información a través de la Unidad de Empleo.

Desde las instituciones organizadoras solicitaron especialmente que la inscripción se realice con responsabilidad, teniendo en cuenta que se trata de una capacitación gratuita, con una importante demanda y un número limitado de vacantes.

La nueva instancia consolida el trabajo conjunto entre la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Cooperativa 16 de Octubre, sumando una propuesta de formación con herramientas prácticas y certificación universitaria para acompañar el desarrollo laboral de la comunidad.

MA