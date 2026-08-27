-1°
-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 27 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 clima Esquel
27 de Agosto de 2026
clima |
Por Redacción Red43

El pronóstico para Esquel este jueves: lluvias, nevadas y fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional prevé entre 10% y 40% de probabilidad de precipitaciones durante la madrugada y la noche, con una temperatura máxima de 8°C y fuertes vientos durante toda la jornada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este jueves 27 de agosto, Esquel tendrá una jornada mayormente nublada, con probabilidad de lluvias y nevadas durante la madrugada y lluvias aisladas hacia la noche, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

 

Durante la madrugada se prevén lluvias y nevadas, con una temperatura de 2°C y una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. El viento soplará del oeste, con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h.

 

Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura de 1°C. El viento del oeste tendrá velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h.

 

Durante la tarde se espera cielo nublado y una temperatura máxima de 8°C. El viento rotará al sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h.

 

Finalmente, durante la noche se prevén lluvias aisladas, con una temperatura de 4°C y vientos del oeste de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Cuánto cobrarán las empleadas domésticas por hora y por mes desde septiembre?
2
 El Hospital Rural de Lago Puelo abrió una convocatoria laboral
3
 Caso Manquillán: "Esos chicos necesitan ser condenados por el bien de toda la ciudad"
4
 Buscan intensamente a un refugiero en medio del temporal
5
 Horas de angustia y un final feliz: Encontraron al refugiero que había desaparecido en medio del temporal
1
 El Banco del Chubut amplía su presencia en la Comarca Andina
2
 Parque Los Alerces: corte total en Ruta 71 por socavón
3
 UOCRA destacó el modelo de Chubut para recuperar obras del Pro.Cre.Ar.
4
 Capacitación para prestadores en Los Alerces
5
 Así quedó la Ruta 71 tras el aluvión que socavó gran parte de la calzada
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -