El pronóstico para Esquel este jueves: lluvias, nevadas y fuertes ráfagas

Este jueves 27 de agosto, Esquel tendrá una jornada mayormente nublada, con probabilidad de lluvias y nevadas durante la madrugada y lluvias aisladas hacia la noche, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada se prevén lluvias y nevadas, con una temperatura de 2°C y una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. El viento soplará del oeste, con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h.

Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura de 1°C. El viento del oeste tendrá velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h.

Durante la tarde se espera cielo nublado y una temperatura máxima de 8°C. El viento rotará al sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h.

Finalmente, durante la noche se prevén lluvias aisladas, con una temperatura de 4°C y vientos del oeste de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h.

R.G