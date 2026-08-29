Fontana debutará mañana en el Torneo Regional Federal

Mañana es el día. Es el día tan esperado desde aquella finalísima ante Belgrano de Cholila. Desde aquel momento, tras esa gran victoria, se comenzó a planificar los nuevos desafíos para este Fontana de Trevelin.

Desafíos que tienen que ver con la infraestructura deportiva y el desafío que tienen que ver con lo deportivo.

Y mañana comienza, parte de ese sueño, a hacerse realidad. Este domingo la cancha de Fontana de Trevelin no será solo un campo de juego; será el corazón latiendo de todo un pueblo que vuelve a vestirse de rojo y negro para empujar un mismo sueño.

En el marco de la primera fecha de la Zona 7 de la Región Patagónica, el elenco chubutense hará su esperado debut en el Torneo Regional Federal Amateur recibiendo a Estudiantes Unidos de Bariloche, bajo el arbitraje del neuquino Lucas Hernández.

Recordemos además que comparten la zona, Cruz del Sur de Bariloche y Puerto Moreno, de la misma ciudad, quienes se medirán este martes 1 de septiembre a las 19 horas.

Para Fontana de Trevelin el camino hasta aquí no ha sido sencillo. El equipo dirigido por Daniel Monsalve encaró una preparación a conciencia, supliendo con mística y entrega la falta de rodaje futbolístico idóneo en la previa.

La ilusión se renueva con una columna vertebral donde la experiencia y el arraigo local juegan un papel fundamental: el regreso bajo tres palos del arquero Bennet Jones, la jerarquía del experimentado atacante Sebastián Barrera, y el despliegue de Josué Baldebenito, sumados a los refuerzos de Luciano Oberti y Víctor Di Prinzio, entre otros nombres que prometen dejar la vida por la camiseta.

Enfrente no habrá un rival cualquiera. Estudiantes Unidos, bajo el mando de Pablo Canavari, llega a Trevelin con la ambición intacta de hacer historia e ir en busca del ascenso al Federal A.

El Pincha barilochense sostiene la base que compitió en 2025, respaldada por la pertenencia de un plantel con años de rodaje juntos y la reciente incorporación del delantero colombiano Wilfran Quinto, quien transita su tercer ciclo en el club.

Pero la localía pesa, y la historia también. Cada vez que a Fontana le tocó cruzar las fronteras de la liga local para representar a su gente a nivel provincial o regional, dejó la bandera de la institución en lo más alto.

Mañana, las tribunas de El Jardín volverán a colmarse de nostalgia, aliento y fe. Cuando la pelota empiece a rodar a las 15:30, once jugadores saltarán a la cancha, pero detrás de ellos habrá toda una comunidad empujando cada pelota, sabiendo que los sueños compartidos se sienten y se luchan mucho mejor.