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29 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Wisky participó en Comodoro Rivadavia de la VI Jornada del Vacunador

El secretario de Salud provincial destacó el importante rol que cumplen estos agentes sanitarios y valoró las acciones que efectúan en los establecimientos de salud en pos de fortalecer la prevención.  
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, formó parte en Comodoro Rivadavia de la VI edición de la Jornada del Vacunador, que fue organizada por el Hospital Regional, y que contó con una amplia convocatoria de más de un centenar de participantes. 

 

La apertura de la actividad, efectuada en las instalaciones del Auditorio de OSDE, fue encabezada por el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky; junto a la jefa del Departamento de Enfermería del Área Externa del Hospital Regional, Silvia Villegas; y la directora Asociada de Enfermería del nosocomio comodorense, Silvia Rojas. Además estuvo presente la subsecretaria de Hospitales, Romina Galarza.

 

La Jornada se llevó a cabo en el marco del Día Nacional del Vacunador, que se conmemora todos los 26 de agosto, con el objetivo de intercambiar experiencias de trabajo, fortalecer el conocimiento y realizar un balance anual, además de reconocer a agentes de salud por su compromiso y vocación de servicio. 

 

El encuentro reunió a más de un centenar de participantes, equipos de inmunización del Hospital, y diferentes establecimientos sanitarios de Comodoro Rivadavia.

 

 

 

Compromiso y vocación de servicio  

 

En la oportunidad al dar la bienvenida a los participantes, Wisky indicó que “es muy importante y fundamental el rol que cumplen en los hospitales y centros de salud los vacunadores”. 

 

Asimismo, valoró “el trabajo que llevan a cabo a diario, con compromiso y vocación de servicio, y eso los posiciona como un pilar fundamental en el primer nivel de atención”. 

 

Por otra parte, el funcionario provincial indicó que “este tipo de encuentros sirven para poder intercambiar experiencias, dialogar sobre el trabajo de cada uno, sobre las actividades que realizan para poder mejorar y seguir capacitándose”. 

 

Por último, señaló: “Felicito a la gran cantidad de participantes de esta jornada, por interesarse para seguir actualizando sus conocimientos y compartir un ámbito donde se valora el trabajo que hacen día a día, que para todo el sistema público de salud es muy relevante”, concluyó.

 

 

 

R.G

 

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