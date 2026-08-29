Llega la 3ª edición del Espacio Circular de Libros al Melipal

La ciudad de Esquel volverá a ser escenario de un destacado encuentro en torno a la literatura y el intercambio cultural. El próximo domingo 6 de septiembre se llevará a cabo la tercera edición del "Espacio Circular de Libros", una iniciativa comunitaria que mantiene como consigna central: ¡Traé lo que leíste y llevate lo que vas a leer!

El evento se desarrollará en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en la intersección de Avenida Fontana y Avenida Alvear, en el horario de 16:00 a 20:00 hs. La actividad contará con entrada libre y gratuita para todos los vecinos y visitantes.

Actividades previstas para la jornada

Durante las cuatro horas de duración del encuentro, el público podrá acceder a diversas dinámicas pensadas para promover el hábito lector en todas las edades:

Compra, venta y canje de libros y revistas: Sector habilitado para el intercambio y comercialización tanto de ejemplares nuevos como usados.

Suelta de libros: Propuesta orientada a hacer circular obras literarias y facilitar el acceso a nuevos títulos.

Rincón de lectura para las infancias: Un espacio adaptado especialmente para que niñas y niños disfruten de lecturas y actividades acordes a su edad.

Organización y convocatoria a feriantes

La actividad es organizada de forma conjunta por la Subsecretaría de Cultura, la Biblioteca Municipal Nicolás Avellaneda y la Casa de Galicia, consolidando un esquema de trabajo articulado para fortalecer la agenda cultural local.

Asimismo, desde la organización recordaron que aquellas personas que deseen participar con un stand deben tener en cuenta que los cupos son limitados. Para asegurar un lugar, la inscripción se realiza de manera presencial en el Centro Cultural Esquel Melipal.

T.B