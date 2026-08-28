FC Paso de Indios y un subcampeonato que quedará grabado en el corazón

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Hay derrotas que no entienden de estadísticas porque se miden en abrazos, en lágrimas de resiliencia y en una memoria que rehúsa a apagarse. El pasado fin de semana, el torneo Faty 2026 dejó en claro que el fútbol abriga el corazón, cura las penas y sostiene de pie a todo un pueblo.

Tras el golpe devastador que significó la partida de Fátima Ñanculeo hace dos años, la familia de FC Paso de Indios transformó el dolor en un tributo lleno de vida, organizando y disputando un certamen donde cada minuto se jugó con el alma.

El camino hasta la gran final ante su gente fue un despliegue de entrega absoluta. Aunque el título se escabulló por la vía de los penales frente a Las Plumas TV tras un tenaz 1 a 1, la actuación del equipo fue épica. La gesta en el tiempo regular se sostuvo gracias a la brillante actuación de Jéssica Mansilla —elegida la jugadora del partido—, quien vistió el buzo de heroína al contener un penal decisivo a tan solo cinco minutos del pitazo final.

El empuje del subcampeonato encontró su cuota de gol en la efectividad de Mayra Peinipil y la presencia conmovedora de Malena Ñanculeo, hermana de Faty, quien disputó cada pelota no solo con el corazón en la cancha, sino con una mirada que buscaba constantemente la complicidad del Cielo.

Desde el banco de suplentes, la templanza vino de la mano de Patricio Ñanculeo. El DT —padre de Faty, Matías (QEPD), Malena y Maite— lideró con la sabiduría de quien sabe transformar la nostalgia en fortaleza deportiva.

Que claro que para ser justo, debemos nombrar a todo el plantel, quienes lograron el subcampeonato: Jéssica Mansilla, Julieta Melifilo, Belén Cárdenas, Rocío Huincaneo, Lorena Parra, Flavia Cárdenas, Maite Ñanculeo, Malena Ñanculeo, Gisella Nahuel, Mayra Peinipil y Karen Cárdenas.

Claro que lejos de detenerse, la pelota sigue rodando. El horizonte ya marca un nuevo desafío con los Juegos Comunales: el próximo 26 de septiembre jugarán el clasificatorio de la Zona 6, buscando el pasaje al Provincial programado para el 27 de noviembre en Trelew.

Sin dudas que FC Paso de Indios demostró que la memoria de Faty vive en cada jugada y que, cuando se juega por el recuerdo de un ser querido, la gloria trasciende cualquier resultado.