Sábado en Esquel: cielo mayormente nublado y una máxima de 10°C

El pronóstico para este sábado 29 de agosto indica una madrugada con cielo mayormente nublado y una temperatura de 0°C. Durante la mañana, la máxima alcanzará los 4°C.

Por la tarde, la temperatura llegará a los 10°C, con vientos del noroeste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado y se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. La temperatura descenderá hasta los 2°C.

R.G