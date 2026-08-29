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Por Redacción Red43

Sábado en Esquel: cielo mayormente nublado y una máxima de 10°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con nubosidad durante todo el día y lluvias aisladas hacia la noche. Se esperan ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde.
Por Redacción Red43

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El pronóstico para este sábado 29 de agosto indica una madrugada con cielo mayormente nublado y una temperatura de 0°C. Durante la mañana, la máxima alcanzará los 4°C.

 

Por la tarde, la temperatura llegará a los 10°C, con vientos del noroeste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

 

Hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado y se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. La temperatura descenderá hasta los 2°C.

 

 

 

R.G

 

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