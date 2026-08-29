¿Cómo recibimos y acompañamos a un bebé? Hoy habrá un taller de crianza en Esquel

Este sábado 29 de agosto a las 15:30 se realizará en Esquel un taller presencial sobre crianza respetuosa, destinado a parejas gestantes y familias con bebés de hasta tres meses.

La actividad tendrá lugar en el Espacio Terapéutico Serendipia, ubicado en Gino Pasquini 131, y estará a cargo de Lourdes García, licenciada en psicomotricidad, doula y diplomada en atención temprana del desarrollo infantil.

Durante el encuentro se compartirán herramientas vinculadas a los primeros cuidados del bebé, el porteo ergonómico, el juego y la construcción del vínculo temprano.

García explicó que la propuesta surge de integrar distintas herramientas de su formación, entre ellas la atención temprana, la pedagogía Waldorf, la pedagogía Pikleriana y la práctica psicomotriz, con el objetivo de ofrecer a las familias una mirada integral.

Uno de los ejes estará puesto en las acciones cotidianas y su importancia durante los primeros meses de vida.

“Nacemos una vez y eso deja huella, y después en lo cotidiano, día a día en esa interacción, vamos dejando huellas”, señaló la especialista.

La jornada también apunta a revisar algunas prácticas habituales relacionadas con el cuidado y el manejo corporal de los bebés, a partir de los conocimientos disponibles actualmente.

El taller requiere inscripción previa y cuenta con cupos limitados. Las personas interesadas pueden comunicarse con el Espacio Terapéutico Serendipia a través de sus redes sociales o del número de contacto informado por la organización.

MA