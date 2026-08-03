Continúan las condiciones de riesgo en las rutas de la región

Protección Civil y Vialidad informaron el estado de rutas nacionales y provinciales para la jornada de hoy en Esquel y la región.

Todas las rutas se encuentran transitables con precaución debido a las condiciones climáticos

RUTAS NACIONALES

Fuente: Vialidad Nacional

RN259 Esquel - Trevelin: Calzada húmeda por riego con sal. Banquinas con barro. Animales sueltos. Equipos de Vialidad distribuyendo sal. Viento.

Emp. RN259 - Tecka - RN40: Calzada húmeda por riego con sal. Banquinas inestables con barro y nieve en sectores. Animales sueltos. Equipos trabajando. Viento.

RN25 Tecka - Paso de Indios: Calzada húmeda por riego con sal, con agua en sectores. Presencia de deformaciones y baches. Banquinas inestables con nieve y barro. Equipos distribuyendo sal. Respetar señalamiento. Animales sueltos. Viento.

Emp. RN259 - El Bolsón: Calzada húmeda por riego con sal en sectores. Banquinas con nieve y barro. Animales sueltos. Sectores con deformaciones entre Leleque y arroyo Madera. Equipos distribuyendo sal.

El Bolsón - Villa Mascardi: Calzada húmeda por lluvias en todo el tramo. Bancos de niebla por sectores. Máquinas viales trabajando. Tramo con riego de solución salina. Piedras sueltas por derrumbes. Circular a velocidad precautoria, con cinturón y luces bajas. Recorrido sinuoso con curvas cerradas. Se recomienda no circular en horario nocturno. Portación obligatoria de cadenas.

RUTAS PROVINCIALES



Fuente: Vialidad Provincial / Protección Civil

A10 Esquel - La Hoya: Transitable con precaución. Charcos sobre calzada.

A27 Esquel - Laguna La Zeta: Transitable con precaución. Charcos sobre calzada.

RP72-RP71 Río Percy - Ea. Amancay: Transitable con precaución. Charcos sobre calzada.

RP71 Villa Futalaufquen - Cholila: Transitable con precaución. Charcos sobre calzada.

RP12 Esquel - Gualjaina: Transitable con precaución.

RP17 Trevelin - Corcovado: Transitable con precaución. Charcos sobre calzada.

Recomendaciones generales: circular con extrema precaución, respetar la señalización, tener presente la presencia de animales sueltos y equipos viales trabajando.Contacto:

Protección Civil 2945-595212. Atención de lunes a viernes de 07 a 13 hs.