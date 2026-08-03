Paro Nacional Docente: Así se vive en Esquel

La Regional Oeste de Atech adhiere al Paro Nacional Docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CTERA para hoy lunes 3 de agosto.

La nueva medida de fuerza fue decidida en el congreso de la Confederación, "ante la grave situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de la educación como consecuencia del ajuste impulsado por el Gobierno Nacional", informaron desde su comunicado.

La decisión responde "a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa".

Desde el gremio señalaron que, mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo. A esto se suma el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y el avance de iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación.

La seccional chubutense se suma al pedido de CTERA:Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente. Aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Restitución y pago inmediato del FONID y de los fondos nacionales destinados a la educación. Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Rechazo a toda reforma jubilatoria y defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto. Defensa de las cajas previsionales provinciales y de la jubilación docente. Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, por constituir un grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos. Mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

A las 11 horas, los representantes locales llamaron a una reunión en la sede de Atech de calle San Martín 1187.

SL